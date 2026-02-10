「何度も話し合ってきた」ドジャース、今オフの放出選手と再契約か！？　…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのブルペン再編を巡り、クラブハウス内から意味深な声が上がった。タナー・スコット投手が、フリーエージェント（FA）となっているエバン・フィリップス投手の復帰を強く望んでいることを明かした。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が報じている。

スコットはドジャーフェストの場で「エバンとは今もよく話している。どうなるかは分からないが、彼のことは気に入っていて、戻ってきてほしいと思っている」と語り、個人的な思いを隠さなかった。

フィリップスは2025年11月、ドジャースからノンテンダーとなり、FA市場に出た。2025年シーズンはわずか7試合の登板にとどまり、シーズン途中に靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）を受けたことが大きく影響したようだ。

しかし、ドジャースとの関係が完全に切れたわけではない。アンドリュー・フリードマン編成本部長はオフシーズン中、「エバンとは何度も話し合ってきた」と明かし、再契約の可能性を残している。

注目の集まるフィリップスの去就についてコロマ氏は「ドジャースはオフシーズンにエドウィン・ディアスを獲得し、ブルペンを強化したが、救援投手の枠はまだ十分にある。しかし、フィリップスがチームの抑え投手としての役割を取り戻す可能性は低いかもしれない」と言及した。

