エヴァートンに所属するイングランド代表FWジャック・グリーリッシュが自身のインスタグラム（@jackgrealish）を更新し、手術を受けたことを明かした。

2021年夏に当時の英国人市場最高額でマンチェスター・シティへ加入したものの、ジョゼップ・グアルディオラ監督のチームで輝きを放てなかったグリーリッシュは昨年夏にエヴァートンへのレンタル移籍を決断した。すると、左ウイング（WG）を主戦場にアストン・ヴィラ時代を彷彿とさせるようなキレのあるプレーを披露。ここまで公式戦22試合出場2ゴール6アシストという成績を残し、昨年8月にはプレミアリーグの月間最優秀選手（MVP）に選出された。

しかし、レンタル先で輝きを放っていたグリーリッシュを悲劇が襲う。先月20日、エヴァートンは同選手が足を疲労骨折したことを発表。デイヴィッド・モイーズ監督は「我々にとって非常に重要な存在だったので大きな痛手だ。これまでも離脱者はいたが、今回の離脱は大きな痛手だ」と落胆を隠さなかった。

依然として離脱期間について明かされていないグリーリッシュだが、9日に公式インスタグラムを通じて手術を受けたことを報告。ベッドに横たわる自身の写真とともに次のように綴っている。

「シーズンをこんな形で終わらせたくなかったけど、サッカーとはこういうものだ。本当に残念だよ。手術は終わり、今は復帰に向けて集中している。きっと前よりも健康で力強く、そして良い状態で戻ってこられると確信しているよ」

「この素晴らしいクラブに来て以来、僕が受けてきたサポートはかけがえのないものだ。スタッフ、チームメイト、そして特にファンのみんなは素晴らしく、このクラブを代表できることを心から嬉しく思っている。選手たちを全力で応援し、できるだけ早く復帰できるよう全力を尽くす。改めて、たくさんの温かい愛情をありがとう。本当に感謝している」

なお、イギリスメディア『BBC』は、「この負傷によって、グリーリッシュが今夏のFIFAワールドカップでイングランド代表入りを果たす望みは絶たれた」と報じている。

【投稿】グリーリッシュが手術を報告…今季残り試合は欠場か