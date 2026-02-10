「数年前の自分を取り戻す」ドジャース、不振投手が逆襲へ闘志！？　米メ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、結果を残せず居場所を失ってしまった選手が複数いた。先発右腕のボビー・ミラー投手はその代表格だが、どん底から這い上がり先発ローテーションに返り咲くと闘志をにじませているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ミラーはメジャーデビューした2023年に11勝（22登板）を挙げるも、翌2024年は2勝（13登板）と数字が大きく下落。さらに、昨季は0勝（2登板）とほとんど出番を得られなかった。

同メディアは「先発陣を補強する若手投手は誰なのかという議論や予想の中で、ミラーの名前はほとんど挙がっていない。彼はこの状況を変えようとしている」としつつ、「ここでは常にポジション争いがあって、いつでも“次の選手”が控えている組織だと分かっている。それが今の自分にとってのモチベーションだ。数年前の自分を取り戻すこと。それがまだ自分の中にあるのは分かっているし、それ以上のものもあると思っている」という本人のコメントを紹介。

また、同選手は「スプリングトレーニングには強い覚悟を持って臨む。決して居心地のいい立場で入るつもりはない。どん底からスタートして、また一段ずつ這い上がっていく。以前やってきたのと同じようにだ」とも口にしているという。

