日本最北端である稚内市(わっかないし)から40kmほど南に位置する北海道豊富町(とよとみちょう)は、「サロベツ湿原」、「大規模草地牧場」などの景勝地があり、自然と資源に恵まれたまち。世界に二つ日本に一つと言われる、油を含んだ泉質を持つ温泉も有名です。

豊富町ではふるさと納税の寄附金を6つの使途に充てており、今回はその中から「豊富温泉湯治留学制度」という取り組みについて、紹介していきます。

豊富町のふるさと納税寄附金の使い道「豊富温泉湯治留学制度」について

少子化に伴う児童生徒数の減少が喫緊の課題となっている豊富町は、その対策の一環として「湯治留学制度」を推進しています。

「湯治留学制度」は、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患を持つ町外の児童生徒を受け入れ、町内の小学校・中学校・高校への就学などを支援することを目的に「豊富温泉湯治留学体験支援事業」「豊富温泉湯治留学移住支援事業」の2種類の受け入れ支援をおこなう制度です。

良質な温泉資源を活用して親子の心身の健康回復を図るとともに、対象児童が町内学校へ通学することで、教育環境の維持・活性化に寄与。

移住・滞在を通じた親子側の課題解決と、地域コミュニティの維持という町側のニーズが合致した結果、まだ多くはない件数ですが、少しずつ定住人口の創出や地域の活力向上に繋がっているとのことです。

豊富町のふるさと納税返礼品について

豊富町の中でも人気の返礼品である「ラムチョップ」、「とよとみ牛乳ソフトクリーム」を紹介します。

フレンチラムチョップ 約600g (300g×2パック) 岩塩とハーブソルト付き

・提供事業者：株式会社サロベツファーム

・内容量：フレンチラムチョップ 約600g(300g×2パック)

・寄附金額：1万6,000円

羊肉の希少な部位「ラムチョップ」が、岩塩＆ハーブソルト付きで届きます。豚肉や牛肉と比べてやわらかく、独特の風味と旨みが特徴。ディナーやBBQなど、もてなしにもおすすめなのだとか。

とよとみ牛乳ソフトクリーム【各120ml 計12個】

・提供事業者：MilkCafe&Zakka ferme

・内容量：ミルク120ml×6個、ショコラミックス120ml×3個、季節のミックス120ml×3個

・寄附金額：2万1,000円

とよとみ牛乳(北海道サロベツ牛乳)をたっぷり使った、初代「北海道ソフトクリームグランプリ」第1位の実績を持つ「とよとみ牛乳ソフトクリーム」です。濃厚なミルク、濃いショコラとミルクの組み合わせが絶妙なショコラミックス、季節のミックスの3種類。

今回は北海道豊富町のふるさと納税寄附金の使い道「豊富温泉湯治留学制度」と、人気の返礼品を紹介しました。少子化に伴う児童生徒数の減少が課題となっている同町の、温泉という魅力を活かした事業です。親子の心身の健康回復を図り、教育を維持するだけでなく、地域の活性化にもつながります。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者