東武ワールドスクウェアは2月11日、愛犬と楽しめるイベント「犬国記念日」を開催する。時間は10時00分～15時00分。

犬国記念日

当日は、公募で決まったわんちゃんキャラクターのネーミング発表式や、パーク内6ゾーンの建築物に隠れたキャラクターを探すクイズラリー、ドッグトレーナー松本秀樹氏によるステージショー「わんちゃんクイズ大会」「まて、おすわり大会」などを実施する。

わんちゃんキャラクターの名前を発表

わんちゃんキャラクター誕生を記念し、お土産ショップ「メルカドI」では、オリジナルグッズを販売する。

園内の飲食店では、ホットドッグやオムライス、肉まんなど、わんちゃんキャラクターのオリジナルフードメニューも販売する。

ほかほか肉まん

オムライス

愛犬と同伴入園した人を対象に、毎年4月にリニューアルする「わんちゃんステッカー」を、イベント当日限定デザインでプレゼントする。

また、栃木県ペットツーリズム協議会の発足記念として、温泉宿泊券が当たる抽選会や、わんちゃん関連商品が集まるミニマルシェを実施する。

連携企画として、東武鉄道はケージレスの愛犬連れ貸切列車を運行。2月10日～11日には、東武ワールドスクウェア A駐車場にて、災害時に備えたペット同伴の車中泊体験会も開催する。