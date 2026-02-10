12星座×タロット占い「魚座（うお座）」2026年2月9日（月）～2月15日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年2月9日（月）～2月15日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「魚座（うお座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）安定と充足を実感する週。外の世界に目を向けさせるが、家族や親しい人との絆が大切だと気付く。長期的な成果が認められ、経済的な安定が確立する。将来を語り合える機会があるだろう。週末は新しい基盤が固まる。豊かさを分かち合って喜ぼう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。