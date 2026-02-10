パーク24は、タイムズクラブ会員を対象に運転免許証の返納に関するアンケート調査を実施した。本調査は、2025年8月29日から9月9日、2024年8月27日以降に入会し直近でパーク24グループのサービスを利用したタイムズクラブ会員4,927人を対象に、非公開型インターネットアンケートによって行われたもの。

60代以上の約4人に1人が返納を検討

免許返納について考えたことはあるか

運転免許証の返納について考えたことがある人は全体で10%。年代別では40代までは5%以下にとどまった一方、50代は12%、60代以上は23%となり、60代以上ではおよそ4人に1人が返納を考えたことがある結果となった。50代以降で徐々に返納を意識し始める傾向がみられる。

返納を考えたきっかけはニュースが6割超

免許返納を考えたきっかけ

返納を考えたことがある人にきっかけを聞いたところ、「操作ミスによる交通事故のニュースを見たから」が47%で最多。「免許証返納に関するニュースを見たから」が19%、「体調面・体力面などで運転に自信がなくなったから」が11%と続いた。交通事故や免許返納に関するニュースがきっかけとなった人は合計66%にのぼる。

自主返納の想定年齢は76〜80歳が最多

運転免許を自主返納する想定年齢

自身が自主返納する想定年齢は「76〜80歳」が28%で最多。「71〜75歳」が26%で続き、70代での返納を想定する人が半数を超えた。

年代別 運転免許を自主返納する想定年齢

年代別では、60代以上は「81〜85歳」が32%、「86〜90歳」が9%と他年代より高く、返納時期をより高齢で想定する傾向がみられた。

今回の調査では、50代以降で返納を意識し始め、60代以上では約4人に1人が検討経験がある一方、返納時期は比較的高齢で想定されている実態が明らかになった。