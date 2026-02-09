村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスは昨年12月21日（日本時間22日）、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手を獲得した。それを踏まえ、MLB各球団はロサンゼルス・ドジャースに倣い、才能と収益を求めて日本をターゲットにしていると、米紙『スポーツ・ビジネス・ジャーナル』が報じている。

ドジャースは2023年12月、10年総額7億ドル（約1100億円）という超大型契約で大谷翔平選手を獲得した。

他に類を見ない大型投資であり、かなり攻めた大胆な賭けとも言える。

しかし、その賭けは、商業的にも競技面でも大成功といったシナリオになっている。

大谷の活躍もあってドジャースはワールドシリーズ連覇を達成。

経済効果においては「ドジャースのスポンサー収入が2億ドル（約314億円）を超えるとの予測がある。

全76社のパートナーのうち20社が日本企業だ。

さらに、球団は観客動員数でも400万人を突破し、2年連続のワールドシリーズ制覇を果たす中で、日本のテレビ視聴者数も過去最高を記録した」という。

まさに日本のスポンサーも、日本のファンも、日本の視聴者も、大谷がドジャースに引き連れてきたと言える状況だ。

こういったドジャースの成功を模範とし、他球団も日本人選手の獲得に力を入れ始めている。

今オフには、ホワイトソックスが村上、ヒューストン・アストロズが今井達也投手、トロント・ブルージェイズが岡本和真内野手をそれぞれ獲得した。

ホワイトソックスの執行副社長兼最高マーケティング・売上責任者であるブルックス・ボイヤー氏は、同紙のインタビューに応じ「ドジャースのようなレベルには到底及ばないでしょうが、日本企業と提携し、日本の皆さんに『ムネ』が新天地で活躍する姿をお見せしたい。

そして、皆さんが観戦を楽しみ、追いかけたいと思うような野球ブランドを築ければと思っている。

そうすれば、スポンサー獲得とリーチ拡大に間違いなく貢献できるでしょう」と期待感を示した。

ドジャース副社長兼マーケティング最高責任者のロン・ローゼン氏と副社長兼最高執行責任者のボブ・ウルフ氏から、今後の進め方について惜しみない支援と指導をしてくれていることを明かし「彼らにはショウヘイというユニコーンがいるが、私たちが何をすべきか、何を検討すべきかをためらうことなく教えてくれた。

「彼らは本当に親切で、私たちのチャンスを最大限に活かすためのプレイブックを提供してくれた」と述べている。

村上を獲得したことで、ホリデーシーズンのチケットパッケージの売上は昨年の3倍に増加。

1月中旬時点で、村上が球団公式インスタグラムに投稿したメッセージは、MLB全球団の中でその月のエンゲージメント率で3位にランクイン。

ホワイトソックスはXのフォロワーを約5万2000人増やし、村上を起用したTikTokコンテンツは日本で86～92%の視聴率を獲得している。

着実に日本人選手獲得による成果を発揮しており、成功者ドジャースのアドバイスも功を奏しているようだ。

【関連記事】

【了】