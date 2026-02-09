大谷翔平 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスは日本時間2025年12月22日、東京ヤクルトスワローズからポスディングでMLB移籍を目指していた村上宗隆内野手と2年3400万ドルで契約を結んだ。これを受け、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が、元同僚に村上のサポートをお願いしていたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今回登場する元同僚は、メジャーデビューした2022年から2024年途中までドジャースでプレーしたミゲル・バルガス内野手。村上と同い年の26歳で、昨季は138試合、打率.234、16本塁打、60打点といった数字を残している。

同メディアは「村上がホワイトソックスと契約する際、山本は元同僚のバルガスにテキストメッセージを送ったと、MLB.comのスコット・マーキン氏が報じた」としつつ、「山本は（村上を）素晴らしい選手だって言ってたよ。彼は実力、打撃力もあるって。それを存分に楽しめればいいんだけど」というバルガスのコメントを紹介。

続けて、「バルガスはまた、シカゴスポーツネットワークのブルック・フレッチャー氏とチャック・ガーフィーン氏に対し、山本から村上の『面倒を見てほしい』と頼まれたと語った」と記している。

