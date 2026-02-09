「修正すべき点は何か？」今永昇太の改善点は明白！　今季の成否を分ける1…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で選ばれず、代表入りしなかった。そのためチームに残り、2026シーズンへ向けた調整を続けている。成否を分ける1つの要素があると、米メディア『カビーズ・クリブ』が報じた。

今永は昨季、25試合に登板し9勝8敗、防御率3.73、奪三振117をマーク。

レギュラーシーズンの前半は好調を維持していたものの、怪我明けから徐々に調子が落ち、終盤にかけて低迷が続いた。

ポストシーズンに入ってからは、より被本塁打の多さが目立つ形となり、修正できないままシーズンを終えている。

オフシーズンに入ると、一時はフリーエージェント（FA）になったが、カブスが提示した2220万ドル（約34億4000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を今永が受け入れ、今季も同球団でプレーを続けることになった。

新シーズンへ向けた課題について、同メディアは「彼が修正すべき点は何か？それは速球だ」と主張。

続けて「故障者リスト（IL）から復帰後、速球の球速が落ちただけでなく、球質や変化量も大きく低下した。

平均を大きく上回る112のStuff+から一転、わずか98にまで落ち込み、速球の衰えと共に成績悪化へ繋がった。

今永の速球を解明することは、トミー・ホットビー投手コーチにとって、今春の最重要課題であることは間違いない。

今永に対して打者が打球を打ち上げやすいのは、日本から渡米してくる時点で分かっていたことだ。

それでも1年目は本塁打を許さずに抑え込めていた。

だが昨季は、全く別の結果になってしまった。

変化球や緩急を使った投球自体は機能していたが、速球の精度は最低水準に落ち込んでいる。

もし彼が上手く調整し、ハムストリングの状態も100%に戻れば、速球は再び高めのゾーンで力を発揮するだろう」と伝えている。

