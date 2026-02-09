「怪我に備える」千賀滉大、なぜトレード要員から先発候補へ？　米紙が考…

千賀滉大 最新情報

オフシーズンに入ると、32歳の千賀滉大投手をはじめとして、複数の選手がニューヨーク・メッツのトレード要員として名前が挙がっていた。しかし、周囲の予想とは裏腹に、トレードへ動く様子はない。それには2つの理由があると、米メディア『ライジング・アップル』が報じている。

千賀は昨季、22試合に登板し7勝6敗、防御率3.02、奪三振109をマークした。

ただ、シーズン前半にリーグトップの防御率1.47という圧倒的な数字を残したものの、後半に失速。

怪我を境に成績が低迷し、最終的にマイナー降格の屈辱を味わっている。

そうした背景から、今オフにトレードで放出されるとの見方が広がったが、現時点でメッツは千賀を今季の戦力として考えているようだ。

また、千賀と同様に30歳のデービッド・ピーターソン投手もトレード候補に浮上したが、予想に反して放出されていない。

それらを踏まえ、同メディアは一つ目の理由として「怪我に備えている」と説明した。

昨年のメッツは、シーズン開幕前にショーン・マネイア、フランキー・モンタス、ポール・ブラックバーンが次々と故障離脱。

2024年には、開幕時点で千賀を欠くという大きな痛手を負ったこともある。

他に類を見ない“メッツの伝統”と言っていいほどであり「多すぎるくらいがちょうどいい。足りないよりは、余る方が良い」との見解を示した。

トレード相手の他球団としても、2026シーズンへ向けて陣容が整ってきた段階であり、彼らもまた、何らかの故障に備えている可能性が高いだろう。

二つ目の理由は「フリーエージェント（FA）市場には、まだ多すぎるほどの先発投手がいること」だ。

続けて「上限の伸びしろも契約条件も様々な20人以上の投手がいる中で、なぜ誰かがメッツから千賀を獲得するために選手を放出しようと考えるのか、疑問を抱かざるを得ない」と伝えている。

本当に戦力を一段階上げようと思えば、先発同士の交換になる可能性が高く、オフシーズンの現段階では現実的とは言い難い。

そのため「今は、可能な限り多くの腕を抱えたまま様子を見る。それが最も理にかなっているように感じられる」と伝えている。

