ロサンゼルス・ドジャースが今季も先発投手を補強する可能性が考えられる中、タリク・スクバル投手のトレードは現実的ではないとの見方が強まっている。その代替案として、マイアミ・マーリンズのサンディ・アルカンタラ投手の名前が浮上した。米メディア『ファンサイデッド』のマーク・パウエル記者が言及した。

デトロイト・タイガースがスクバルを放出するのは、早くても今季のトレード期限だとみられる。これは、契約最終年の高額な年俸が噂を呼んでいるにすぎず、少なくとも現時点でドジャースが狙う最適解ではないとされた。

そこで浮上したのが、マーリンズの元サイ・ヤング賞右腕のアルカンタラだ。2024年に靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）を受け、2025年は防御率5.36と苦しんだが、シーズンが進むにつれて内容は改善しており、今こそ安く補強できるタイミングだろう。

仮想のトレード案では、実績のあるエメ・シーハン投手と、トップ10プロスペクト級の野手を組み合わせる形が想定される。スクバルほど身を削った放出をする必要はなく、マーリンズ側も再建に向けた多様な素材を得られる。

大谷翔平選手ら先発陣の怪我という不安を抱えるドジャースだけに、パウエル氏は「アルカンタラを獲得できれば、エース級投手たちが健康を維持し、3年連続ワールドシリーズ制覇を成し遂げる可能性が高まるだろう」と言及した。

