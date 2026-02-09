◆ シルバースラッガー賞2度のベテラン打者が新天地へ

現地時間9日、ピッツバーグ・パイレーツがFAのマルセル・オズナ選手（35）を獲得したと米複数メディアが報じた。契約は1年1200万ドルとされ、来季の相互オプションが含まれている。

ドミニカ共和国出身のオズナは2013年にマーリンズでMLBデビューを飾り、通算296本塁打をマーク。2017年には打率.312、37本塁打、124打点の好成績を残してシルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞をそれぞれ初受賞した。2020年からブレーブスに加入し、同年の短縮シーズンでナ・リーグ打撃2冠に輝いた。

2023年に自己最多の40本塁打を放つと、翌2024年には全162試合に出場して打率.302、39本塁打、OPS.925とそれぞれリーグ3傑に入る活躍を収め、MVP投票4位にランクイン。昨季は145試合で打率.232、21本塁打、OPS.756という成績だった。

2年連続の地区最下位に沈んだパイレーツはチーム総得点・本塁打・OPSが昨季30球団ワーストと低迷。今オフは昨季31本塁打のブランドン・ロウ、球宴出場のライアン・オハーンらを獲得し、打線強化に努めている。