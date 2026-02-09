ゼニトは9日、コロンビア代表FWジョン・デュランの移籍に関してアル・ナスルと合意に達したことを発表した。

移籍形態は2025－26シーズン終了までのレンタルとなる。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、買い取りオプション等は付随しないようだ。

現在22歳のデュランは母国のエンビガドやメジャーリーグ・サッカー（MLS）のシカゴ・ファイアーを経て、2023年1月にアストン・ヴィラへ加入した。徐々に頭角を表し、公式戦通算78試合出場20ゴール1アシストという成績を残すと、昨年1月にはメガクラブへのステップアップが噂された中でアル・ナスルへ完全移籍。しかし、サウジアラビアでの日々は長く続かず、昨年夏にフェネルバフチェへレンタル加入し欧州復帰を果たした。

トルコの名門では今シーズンここまで公式戦21試合出場5ゴール3アシストという成績を残していたデュランだが、ロシアへの電撃移籍が決定。22歳にして、これまでコロンビア、アメリカ、イングランド、サウジアラビア、トルコと5カ国でプレーしてきたが、自身6カ国目の挑戦が決まった。

ゼニトはサンクトペテルブルクを本拠地とし、ロシア・プレミアリーグで過去10度の優勝を誇る名門。2007－08シーズンにはヨーロッパリーグ（EL）の前身となるUEFAカップを制覇したが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に伴う制裁措置により、近年は欧州サッカー連盟（UEFA）主催のコンペティションに参加していない。

【動画】ジョン・デュランの新天地はゼニトに！ サウジからトルコを経てロシア移籍