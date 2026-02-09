土地や建物の資産を“最大の価値”へ…大都市圏を中心に展開する不動産開発コンサルティングとは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。2月7日（土）の放送は、不動産開発コンサルティングをおこなっている株式会社メトロス開発を紹介しました。佐原：土地や建物をお持ちの方は、この先“土地をどう活かしていくべきか……”と一度は考えたことがあるのではないでしょうか。しかし、多くの方が「最善の方法を考えるのは難しい」「どこに相談していいか分からない」といった壁にぶつかってしまいます。そこで今回は、土地や建物の資産を最大の価値へ導くことをミッションに、コンサルティングをおこなっている企業をご紹介します。株式会社メトロス開発は「より安心で安全な街へ」をスローガンに、不動産開発コンサルティングとして大都市圏を中心に不動産再開発、都市再生事業などを展開しています。役割は、土地や建物をお持ちのオーナーの方々が抱える悩みに向き合い、その大切な資産を“最大限の価値”へと導くこと。その土地にとって、どのような活かし方が最適なのかを地域の特性、将来性、安全性、街全体との調和など、さまざまな観点から考察し、大手デベロッパーとの業務提携を活かしながら、専門的な視点と確かな情報に基づいた再開発コンサルティングをおこなっています。高度情報化社会で合理性やスピードが求められるなかでも安心・安全な街づくりは、地道に一歩一歩積み重ねていく姿勢の先にあるものだと考えています。相談は、まず人と向き合うことから始まります。オーナーの想いに耳を傾け、その土地が本来持つ価値を丁寧に引き出していきます。そして、それは地域社会への貢献にもつながり、やがて街として地図に残り、人々に安心をもたらしていくとメトロス開発は考えています。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness