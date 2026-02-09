今日の運勢は？ ★2026年2月10日（火）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月10日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月10日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？自分の本音を大切にすることで無理のない選択が見えてきそうな流れです。すべてを正直に出さなくても守るべき想いは守っていい時です。状況を俯瞰して柔軟に立ち回ることで思わぬ安心やチャンスが静かに近づいてくるかもしれません。張りつめていた気持ちが少しゆるみ、整える時間を持つことで本来の感覚が戻ってきやすいでしょう。休息や振り返りを大切にすると心が落ち着きやすくなります。思考を手放した先で必要な気づきや次の一歩が自然と浮かび上がってきそうです。小さくても確かな芽が手元に差し出され、現実を動かすきっかけが出来そうです。安心できる土台や信頼できるものに目を向けることで心が落ち着き、次に育てたいものが見えてきます。焦らず丁寧に受け取る姿勢が未来の安定へとつながっていきそうです。停滞していた流れが少しずつ動き出し、気持ちや状況にスピード感が戻ってきやすいタイミングです。迷いすぎず今の直感に従うことで必要な情報や連絡が自然と集まりやすくなります。流れに乗る意識が、軽やかな展開を連れてきてくれそうです。心がふっと柔らぎ、素直な感情を受け取る準備が整いやすい時です。安心できる気配や優しさに触れることで、与えることよりもまず感じることを大切にすると、人とのつながりや出来事が温かい方向へと少しずつ動いていきそうです。まだ途中の感覚が残っていても、必要な経験はきちんと積み重なっているようです。完璧を目指さず今の地点を認めることで、心の負担が軽くなり次の展開が見えやすくなります。足りないと思っていたものがすでに手の中にあると思えるでしょう。なかなか上手くいかないことが多く感じられるかもしれません。今は結果を急がず受け止める姿勢を大切にすると、心の奥で理解が深まり納得感が育っていきます。立ち止まる経験がこの先の選択に確かな厚みをもたらしてくれそうです。自分の軸を整え現実的な判断を意識することで安心感が育ちやすいでしょう。感情に流されず今できることに目を向けると自然と信頼や安定につながっていきます。自分を守る選択をすることで心が落ち着き前に進みやすくなりそうです。過去の出来事や迷いがふと心に浮かびやすい時でも、無理に結論を出そうとしなくて大丈夫でしょう。今は気づきが内側で静かに育っている途中なので、ゆとりを持って過ごすことが助けになります。本当に大切にしたい選択が自然と見えてきやすくなりそうです。情熱や意思が整い、自分らしい進み方を思い出しやすいでしょう。自然な自信や落ち着きが周囲に伝わっていきます。先を見据えながら今できる一歩を選ぶことで、状況は穏やかに動きやすくなり、心にも頼もしさが戻ってきそうです。見えないところで流れの調整が進んでいるようです。状況を受け止めながら足元を整えることで安心感が育ちやすくなります。タイミングを待つ姿勢が結果的に心を守り、次に巡ってくるチャンスを受け取りやすくしてくれそうです。感情と理性のバランスが整いやすく、自分にとって誠実な選択を見つめ直しやすくなるでしょう。白黒を急がず事実を丁寧に受け止めることで心の納得感が深まります。結果として人間関係や状況が穏やかな方向へと整っていきそうです。今まで積み重ねてきたものは確かにあなたの内側に残っています。立ち止まって振り返ることで、無駄だと思っていた経験の意味が静かに浮かび上がり、次に向かう方向が定まりやすくなります。自分に合った流れが自然と動き出していきそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/