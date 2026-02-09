【心理テスト】今の生活に満足している？「あなたが本当に求めている幸せ」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「飲み物」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）旅行先で道に迷ったあなた。しばらく歩いて、すっかり喉が渇いてきました。ふと顔を上げると、目の前に自動販売機が！手持ちのお金を考えると、今買えるのは1本だけです。さて、どれを買って飲みますか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。1．お茶2．ジュース3．ミネラルウォーター4．初めて見る飲み物この心理テストでわかることは、あなたが「本当に求めている幸せ」です。「飲む」という行為は「心からの欲求」を示しています。ここで選んだ飲み物は、あなたが深層心理で欲している幸せの形を表しているのです。あなたが本当に求めているのは、心穏やかに過ごせる日常です。騒がしさや刺激より、自分のペースで好きなことに没頭できる時間が何より大切。誰かと比べるのではなく、「今日も心地よく過ごせた」という実感こそが、あなたにとっての幸せなのです。あなたが欲しいと思っているのは、深い人づきあいや信頼関係です。誰かの役に立てている、必要とされているという感覚が活力の源。心を許せる相手との時間を、何より大切にしているのでしょう。つながりの中にこそ、あなたの幸せがあります。あなたが幸せを感じることは、世の中を良くすること。自分一人の幸せよりも、より多くの人の笑顔や幸せに関わりたいと考えているのではないでしょうか。大きな目標や使命感を持つことで、人生に意味を感じられるようです。壮大な理想こそ、あなたの原動力です。あなたがこうありたいと思っていることは、自分で決めて自分で動ける状態です。縛られることや「◯◯すべき」という空気には、窮屈さを覚えます。どんなに小さくても、自分の意志で選んだ道を歩んでいる実感が重要。自由に生きることこそが幸せなのです。幸せのかたちは人それぞれ。自分が本当に求めているものに、素直になりましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai