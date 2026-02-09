「戦力調整の犠牲となった」ドジャース、主力選手にまさかの”戦力外通告”……

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズ連覇を支えたリリーバーをロースターから外す決断を下し、衝撃が広がっている。ベン・ロートベット捕手を獲得したことで、アンソニー・バンダ投手が事実上の戦力外であるDFAとなった。米メディア『ジェイズ・ジャーナル』のマシュー・スクラム記者が言及した。

ドジャースはシンシナティ・レッズからロートベットをウェーバーで獲得。ロースターの40人枠を空けるため、バンダが犠牲者となった形だ。

バンダは昨季、連覇を狙うブルペンの一員としてフル稼働。自己最多となる71試合で65イニングを投げ、防御率3.18、WHIP1.21、ERA+130と結果を残した。特に左打者に対しては、被打率.153と圧倒的な強さを誇り、貴重な左のスペシャリストだった。

バンダは依然として多くの球団にとって価値ある左腕であり、特に左打者対策に悩むチームにとっては即戦力になり得る存在だ。獲得に乗り出す可能性のある球団としてトロント・ブルージェイズがすでに挙げられている。

驚きのドジャースの判断についてスクラム氏は「バンダが戦力調整の犠牲となった。7日（日本時間8日）にドジャースから戦力外通告を受けた。球団はロートベットをウェーバー公示を経て獲得した後、バンダをDFAにしたことを発表した」と言及した。

【関連記事】

【了】