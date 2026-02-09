Jリーグは9日、明治安田J1百年構想リーグ開幕節の入場者数を発表した。

“秋春制”での初開催となる2026－27シーズンに先立ち行われている明治安田J1百年構想リーグ。PK戦導入による完全決着制の特別大会は6日（金）から8日（日）にかけて各地域リーグラウンドの開幕節（第1節）が開催された。

全国的に寒波の影響が及んだ中、開幕節には合計24万5501人が来場。これは2025明治安田J1リーグの22万7876人を上回るトップリーグ開幕節における過去最多入場者数となっている。1試合あたりの平均入場者数は2万4550人となった。

明治安田J1百年構想リーグ開幕節では、川崎フロンターレと柏レイソルが合計8発のド派手な撃ち合いを演じたほか、10試合中4試合がPK戦での決着に。J1昇格組の水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド千葉はいずれも黒星スタートとなった。

なお、これまでの最多記録だった2025年に次いで開幕節の合計入場者数が多かったのは2005年の22万5453人。そして、2008年の22万1772人、2007年の21万3303人、2024年の20万9013人と続いている。

