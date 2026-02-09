観客も思わず「おー！」　DeNA、22年ドラ1捕手が強肩披露　正捕手へアピー…















横浜DeNAベイスターズが9日、今キャンプ初となる青白戦（紅白戦）を実施。高卒4年目の松尾汐恩が青組の「4番・捕手」として先発出場し、自慢の強肩をアピールした。











1回裏、守る青組の先発は入江大生。2死一塁で白組の「4番・DH」九鬼隆平を右打席に迎えた場面。カウント0－1から、一塁走者の神里和毅がスタートした。



投じられたボールは緩い軌道の変化球だったが、松尾は素晴らしい足の運びと握り替えの速さで、二塁へ矢のような送球。ベースカバーに入った二塁手の田内真翔が全く動かなくてよいほどのピンポイント送球で、俊足の神里の盗塁を阻止した。



松尾の見事な送球に、スタンドからは「おー！」と歓声が沸き、拍手も起こった。



松尾は2022年ドラフト1位で、大阪桐蔭高から入団した高卒4年目の若手捕手。高校入学時は遊撃手だったという持ち前のステップワークと強肩をアピールし、今季は一気に正捕手を狙っていきたい。















