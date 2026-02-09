大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、シンシナティ・レッズをDFAになっていたベン・ロートベット捕手をウェーバーで獲得した。これに伴い、ダルトン・ラッシング捕手を一旦マイナーに戻す可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在24歳のラッシングは昨季5月にメジャーデビューを果たした期待の若手だが、昇格後は打撃不振や故障に苦しみ、53試合、打率.204、4本塁打、24打点といった数字にとどまった。

同メディアは「現在捕手が3人いるドジャースにとって、今季はラッシングをマイナーで起用するのが最も論理的な戦略だろう。昨季の彼は出番が限られていたため、攻撃面での活躍に苦しんだ。もっと出場時間を増やせばさらに成長できるだろう。出場時間の増加とリズムを取り戻す機会は、かつてのナンバーワンプロスペクトの成長にとって有益となる可能性がある」と言及。

続けて、「もう一つの解決策は彼の多才さを活かし、複数ポジションの控えとして厳密に起用することだ。彼は捕手に加え、マイナーでは一塁手と左翼手を務めており、両ポジションで十分な守備力を発揮している」と記している。

