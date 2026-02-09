鎌倉駅東口から徒歩約4分。新しいビルや店舗が次々と誕生する一方で、どこか落ち着いた空気が流れる「裏小町エリア」。
にぎやかな小町通りとは、ひと味違う鎌倉を楽しめるこのエリアに、地元で長く愛されている定食屋「鎌倉食堂」があります。今回早速訪れてきましたので、その様子をお伝えします！
地元に根ざし、長く愛され続ける一軒
「鎌倉食堂」は2014年にオープン。生まれも育ちも鎌倉というオーナーが、会社勤めの傍ら、知り合いの飲食店で修業を重ね、脱サラ後にこの場所でお店を構えました。
同じ建物の2階には姉妹店「楽縁」もあり、地元の方はもちろん、観光客にも親しまれています。大きく変化を続ける裏小町エリアの中でも、変わらぬ存在として親しまれてきたお店です。
地産地消にこだわったメニュー
「地元の食材で、鎌倉の味を楽しんでほしい」という想いから、使用する食材は鎌倉野菜や湘南豚、坂ノ下にある網元のしらすなど、地元食材を中心にメニューがラインナップされています。
観光客には海鮮丼が人気ですが、地元の方から支持を集めているのが、アジフライや湘南豚の味噌漬けといった定食メニューだそう。
定食は昼夜問わず注文できるため、時間を気にせず利用できるのも嬉しいポイントです。
また、鎌倉地ビールや地酒の飲み比べセットなども用意されており、早い時間からお酒を楽しみたい方にもおすすめです。
湘南豚の味噌漬け定食を実食！
この日いただいたのは、「湘南豚の味噌漬け定食（税込1,240円）」。
注文を受けてからじっくり焼き上げるため、少し時間はかかりますが、運ばれてきた定食は想像以上にボリュームたっぷり。
湘南豚は驚くほどやわらかく、噛むほどにジューシー。自家製味噌のコクがしっかりと絡み、自然とご飯が進みます。食べやすい大きさにカットされているため、女性や小さなお子さんでも安心して楽しめる一品です。
定食には汁物は付いていませんが、店内にはセルフサービスの「だし汁」が用意されています。やさしい味わいのお出汁は、そのまま飲んでも、丼ものにかけてお茶漬け風にしても楽しめます。
また、別途料金でご飯を釜揚げしらすご飯や、仕入れ状況によっては生しらすご飯などに変更することも可能。「海鮮も定食も両方楽しみたい」という方にも嬉しいですね。
まとめ
鎌倉の中心地にありながら、比較的リーズナブルにしっかりとした定食が味わえる「鎌倉食堂」。昼から夜まで通し営業しているため、観光の合間や時間をずらした食事にも重宝します。
夜は地元の方が集まり、貸し切りで利用されることもあるそう。飲み放題付きのコースも用意されているため、大人数での集まりにも重宝しそうです。気になる方は問い合わせてみてくださいね。
さらに、全メニューがテイクアウト可能なのも嬉しいポイント。鎌倉らしい食事を気軽に楽しみたいときに、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2‐11‐11
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉駅東口から徒歩4分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|11:00〜21:00
|定休日
|年中無休
|予約
|ネット予約
|電話番号
|0467‐38‐6124
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|1000
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|現金
|支払い方法詳細
|対応クレジットカード：VISA、MASTER、対応QRコード決済：paypay
|手数料
|無し
|席数
|40席
|席の種類
|テーブル席
|個室
|無し
|貸切
|貸切可能
|最大予約人数
|20人～50人程度
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|落ち着いた空間
|利用シーン
|ランチ
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://kamakura-shokudo.com/
|開業年月日
|2014年11月13日