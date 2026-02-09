鎌倉駅東口から徒歩約4分。新しいビルや店舗が次々と誕生する一方で、どこか落ち着いた空気が流れる「裏小町エリア」。

にぎやかな小町通りとは、ひと味違う鎌倉を楽しめるこのエリアに、地元で長く愛されている定食屋「鎌倉食堂」があります。今回早速訪れてきましたので、その様子をお伝えします！

地元に根ざし、長く愛され続ける一軒

「鎌倉食堂」は2014年にオープン。生まれも育ちも鎌倉というオーナーが、会社勤めの傍ら、知り合いの飲食店で修業を重ね、脱サラ後にこの場所でお店を構えました。

同じ建物の2階には姉妹店「楽縁」もあり、地元の方はもちろん、観光客にも親しまれています。大きく変化を続ける裏小町エリアの中でも、変わらぬ存在として親しまれてきたお店です。

地産地消にこだわったメニュー

「地元の食材で、鎌倉の味を楽しんでほしい」という想いから、使用する食材は鎌倉野菜や湘南豚、坂ノ下にある網元のしらすなど、地元食材を中心にメニューがラインナップされています。

観光客には海鮮丼が人気ですが、地元の方から支持を集めているのが、アジフライや湘南豚の味噌漬けといった定食メニューだそう。

定食は昼夜問わず注文できるため、時間を気にせず利用できるのも嬉しいポイントです。

また、鎌倉地ビールや地酒の飲み比べセットなども用意されており、早い時間からお酒を楽しみたい方にもおすすめです。

湘南豚の味噌漬け定食を実食！

この日いただいたのは、「湘南豚の味噌漬け定食（税込1,240円）」。

注文を受けてからじっくり焼き上げるため、少し時間はかかりますが、運ばれてきた定食は想像以上にボリュームたっぷり。

湘南豚は驚くほどやわらかく、噛むほどにジューシー。自家製味噌のコクがしっかりと絡み、自然とご飯が進みます。食べやすい大きさにカットされているため、女性や小さなお子さんでも安心して楽しめる一品です。

定食には汁物は付いていませんが、店内にはセルフサービスの「だし汁」が用意されています。やさしい味わいのお出汁は、そのまま飲んでも、丼ものにかけてお茶漬け風にしても楽しめます。

また、別途料金でご飯を釜揚げしらすご飯や、仕入れ状況によっては生しらすご飯などに変更することも可能。「海鮮も定食も両方楽しみたい」という方にも嬉しいですね。

まとめ

鎌倉の中心地にありながら、比較的リーズナブルにしっかりとした定食が味わえる「鎌倉食堂」。昼から夜まで通し営業しているため、観光の合間や時間をずらした食事にも重宝します。

夜は地元の方が集まり、貸し切りで利用されることもあるそう。飲み放題付きのコースも用意されているため、大人数での集まりにも重宝しそうです。気になる方は問い合わせてみてくださいね。

さらに、全メニューがテイクアウト可能なのも嬉しいポイント。鎌倉らしい食事を気軽に楽しみたいときに、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

