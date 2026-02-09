2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と斎藤雅樹氏がヤクルト・山田哲人について言及した。

山田はセカンドを本職にしているが、このキャンプではサードの守備を練習している。これを受けて坂口氏は「難しさと言いますかね、景色が右と左で全然真逆ん方に守ることになって、それがまず野手は難しい。外野でもレフトからライトもすごい難しいですし、景色の角度が変わるのは野手にとって難しいので、これからどんどん投げる距離が彼の場合は変わってきますし」と、その難しさについて指摘。

それでも坂口氏は「難しさもあると思うんですけど、それによってバッティングがプラスに働けば、彼の力はチームを見ても、まだまだ必要。本人も復活したいと強く言っていた。体の動き的には順調に動けているのかなと感じがするので、自分のことに集中してやってもらわないと困る選手」と話した。

一方、斎藤氏は「サードに新しくいくというのは、一ついいきっかけになるんじゃないかなと思っていて、早い打球も来るでしょうし、戸惑うでしょうけど、去年筒香選手がレフトからサードにいってバッティングが良くなった。緊張感を常に持っていないといけないポジションですから、バッティングに活きるんじゃないかなと思いますけどね」と、サード挑戦が打撃にも良い面がもたらすのではないかと予想した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』