番組企画で2時間かけて“ベッカムヘア”に　そしてスタジオに戻ると…麒麟・川島から言われた一言で「申し訳ないですけど大失敗したと思いました(笑)」

2時間かけて“理想の髪型”に近づいたはずだった。しかしスタジオに戻った瞬間、投げかけられたたった一言で笑いに変わる。「大失敗したと思いました(笑)」──そう振り返ったリリーの「髪」にまつわる思い出深いエピソードとは。

『恋髪オーディション』取材会

「恋髪」をテーマにした次世代のスター美容師を発掘する、ABEMAのオーディション番組『恋髪オーディション』が7日にスタートした。初回収録後に取材会が行われ、MCを務める櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、なえなの、本田紗来、レギュラーゲストのリリー(見取り図)が登壇した。

スタジオ収録を終えての感想

――櫻井さん、なえなのさん、本田さん、の御三方は本番組が初MCですが、スタジオ収録を終えての感想を教えてください。

櫻井：私は普段7人グループで活動しているんですが、私だけがMCを担当するという機会が本当にほとんどなくてですね。しかも、どちらかというと喋らないタイプなので、こんなに1人でお話させていただく機会は初めてで緊張してたんですけど、みなさんが一緒に、すごく楽しくお話してくださったので、私もすごい楽しい気持ちでMCに挑戦させていただけました。

なえなの：とにかく最初は可愛い若い女の子3人とじおじさん1人っていう珍しいメンツが揃って「どうなるんだろう」と思っていたんですけど(笑)。すごい賑やかに等身台のトークもできましたし、なんか年齢も近いからそういうお話もできてすごい楽しかったです。リリーさんがいてくださってよかったです。

本田：私もMCが初めてで。普段はあまり収録などでも緊張しないタイプなんですが、今回はいつも以上に事前に台本チェックしました。すごく緊張しましたが、第2話のゲストの織田信成さんはスケート界の方で、私がお母さんのお腹にいる頃から交流があった方なので、すごく安心しながら挑ませていただきました。

――進行役のリリーさんはいかがでしたか?

リリー：でも進行っていいますけど、本当に僕はもう3人に頼りきりでやってたんですけど。

MC3名：いやいや、公式お兄ちゃんでしたよ。

リリー：もう僕以外のみんなが若すぎてキラキラしてたなと思ったのと、収録途中から座りすぎて腰が痛くなりまして、ちょっと若さがなくなってきたことを実感する時間でした(笑)。

「髪」にまつわる思い出深いエピソード

――「恋に前向きになれる髪＝恋髪」がテーマの本作ですが、これまでの人生で「髪」にまつわる思い出深いエピソードがあれば教えてください。

リリー：僕、金髪にしたきっかけが『ラヴィット!』という番組の中で「ベッカムの髪型にする」という企画で。美容院で2時間くらいでベッカムヘアにしてもらってスタジオに戻ったら、麒麟の川島さんに「作家の家田荘子さんに似ている」って言われたときは、申し訳ないですけど大失敗したと思いました(笑)。

櫻井：私はデビュー当時に、衣装で大きいリボンにポニーテールをしている子っていうので最初にすごくファンの方に覚えていただけたんですよね。なので、大きいリボンにポニーテールっていうのは私の中ですごく大切な思い出のある髪型ですし、なんか特別なヘアスタイルに思っています。自分でも当初はここまでトレードマークになると思っていなかったので、「ゆいちゃんと言えば!」と言ってもらえるとすごく嬉しいです。

なえなの：私は高校生の時に、本当にちょっとの期間「美容師になりたい」と思っていたときがあって。私の高校は校則が厳しくて、前髪がオン眉じゃないと絶対ダメな学校だったので、クラスの仲良い友達全員の前髪を毎回私が切ってました。みんな同じ髪型にしていたので、一足早くみんなを“アバンギャルディ”さん化させていましたね(笑)。

本田：幼稚園生の頃は前髪がまだなくて。で、「切りたいな」と思ってたら姉の真凜が勝手にキッチンバサミで私の髪の毛をばっさり切ってくれて(笑)。しかも、後ろの髪も切ってくれたので当時すごくマネージャーさんが焦ってたのが思い出深いです(笑)。キッチンバサミは切れ味がいいんでしょうね。姉ももちろんヘアカットの経験はないですし、めっちゃオン眉な仕上がりになっちゃってもう本当にマネージャーさんがアセアセしてました。でもそっから前髪も作れるようになったので、良いきっかけでした。

――リリーさんと言えば“芸人界いちのモテ男”と名高いですが、金髪にされてから特に反響はありましたか?

リリー：なんかすごくそういう「モテる」みたいな噂が先立って、この前もなんか芸能人王枠みたいなので番組に呼ばれた時にメンバーが、マイケル富岡さんと石田純一さんと俺で。俺だけめっちゃ影薄いし、お2人とも「何十人と何股した」みたいなエピソード話してたのに話のスケ―ルも違って気まずい思いをしました(笑)。金髪はやめてもいいんですけど、特にタイミングが中々ないからやめてないだけで。いきなり黒髪にしたら絶対理由を聞かれるので。なので、理由がちゃんとできてからヘアチェンジしようかなと。

髪をきっかけに恋が動いた経験

――「髪からいい匂いがした」「相手のイメチェンした姿に触れた」など、これまで髪をきっかけにご自身の恋が動いた経験があれば教えてください。

櫻井：それで言うと、私はFRUITS ZIPPERのメンバーがよく髪色を変えたりイメチェンをするので。個人仕事とかで会えてない期間が続いて、久しぶりに会った時に「え、全然違うじゃん!」みたいな感じでイメチェンしているとすごくキュンとしますね。あとは、普段からすごくメンバー同士で自然とお互いに「あ、この髪型は似合うね」とか「これすごいいいね」とか言い合ったりする関係性でもありますし。「NEW KAWAII」を大切にしているので、それぞれがやりたいことをやって、新しい一面をお互いに引き出し合ってメンバー同士で教え合ったりできていると感じています。

本田：姉の望結がずっと髪を染めてなかったのに役柄で金髪にした時とか、姉の真凜『ONE PIECE』のアイスショーでビビ役を演じた時に水色のウィッグをしていて、その時は本当に2人に対してキュンとしました。似合う人を選ぶ髪型に対して2人とももうすごく似合っていたので、姉妹ながらにすごい見惚れてしまいました。

なえなの：私はもう金髪しか愛せなくて。異性の金髪が大好きなんです。

司会：リリーさんの金髪はいかがですか？

なえなの：リリーさんはシミ取り完了したらいいと思います(笑)。いま、1回目のシミ取り中と言っていたので(笑)。もう金髪じゃないと絶対無理だから、そもそも金髪以外の髪色の方をかっこいいって思うことがない。金髪の人はなんか発光していて、誰よりも輝いて見えますね。

リリー：それで言ったら、僕のメンバー(盛山)も最近すごく髪を切ったんですよ。前までは襟足とかあったんですけど、今はもう刈り上げていてすごくうなじが見えるので、キュンキュンしています(笑)。

――最後に、ファイナルの舞台に向けて視聴者の方へ『恋髪オーディション』の見どころをお願いいたします。

櫻井：今回のオーディションは“髪型と恋”というふたつのテーマがあるのもすごく新しいですし、私自身もどうなる のかなっていうのが楽しみで。実際に今日の収録でVTRを観させていただきましたが、本当にすごくみなさんの本気度が伝わってきて、全力で取り組まれているのが印象的で。こんなに熱い戦いになるんだなと思ってすごく素敵な気持ちにたくさんなったので、皆さんにも一緒に応援していただければと思います。

なえなの：ここまで本当たくさんの美容師さんがオーディションに出場されていて。厳選に厳選を重ねられた方々がファイナルの舞台にステージに進むので、本当にそれぞれの美容師さんがカットだったりカラーだったり得意なことも違いますしそれぞれに色があって。自分もすごくTGCでの決勝が楽しみですし、いろんな人に観てもらえたらいいなと思います。

本田：VTRを観させていただいて、たくさんの涙を見てわたしたちもすごく心に沁みましたし。私と同年代の高校生たちもいらっしゃったので、共感する部分もたくさんあって。髪を切ってイメチェンして勇気を持っていただける人が、この番組を観て一人でも増えたらいいなと感じています。

リリー：なんか自分が髪を切りに行くときにこれまで偉そうに「ここをこうして～」とか言ってたんですけど、美容師さんは裏で「こんなこと考えてくれてたんだ。こんなに工夫してくれてたんだ」と思ったら、もうちょっと優しくしようと思いました(笑)。あと、なえちゃんが「金髪好き」って言ってたので、金髪は当分やめないでおこうと思います(笑)。でも本当になんか人が頑張る姿ってすごくかっこいいし感動するなって改めて思ったので、美容とか興味のないおっさんとかにもぜひ観てほしいですね。