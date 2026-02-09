オーデマ ピゲより、ブラック×ゴールドのジャンピングアワーウォッチが登場｜「ネオ フレーム ジャンピングアワー」

2026年2月3日、スイス・アンデルマットにて開催された「APソーシャルクラブ」にて新作ウォッチを発表したオーデマ ピゲ。「ロイヤル オーク」、「ロイヤル オーク オフショア」、そして「CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ」のコレクションなど、豪華な新作が並ぶ中で、本作「ネオ フレーム ジャンピングアワー」も発表された。

【画像】デザインと伝統へのオマージュを込めたオーデマ ピゲのジャンピングアワーウォッチ（写真4点）

現代のクラフツマンシップとヴィンテージ要素を併せ持つ本モデルは、ストリームライン・モダン様式にインスパイアされた長方形ケースに、マニュファクチュール初の自動巻きジャンピングアワームーブメント、キャリバー7122を搭載した新作ウォッチ。メゾンの熟練技術とクラシカルなデザインを併せ持っている。

ピンクゴールドとサファイアのケースに新たなモチーフを施したストラップが特徴となっており、しなやかでエレガントな仕上がりとなっている。

ネオ フレーム ジャンピングアワー

キャリバー：キャリバー7122

パワーリザーブ：52時間

サイズ：34 ミリ

素材；18Kピンクゴールド

防水：20メートル

文字盤：ブラックPVD加工サファイアダイヤル、マイクロブラスト仕上げを施したピンクゴールドカラーのアパーチャー

ブレスレット：ブラックカーフレザーストラップ、18Kピンクゴールドのピンバックル