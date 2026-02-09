「階段を駆け上がるだろう」ドジャース、抜擢濃厚なプロスペクトが！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは圧倒的な強さを誇る一方で、高齢化問題への懸念が高まりつつある。チームとしては投打でプロスペクトを抜擢し若返りを図りたいところだが、マイク・シロタ外野手は適役になるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在22歳のシロタは昨年1月、シンシナティ・レッズからトレードでドジャースへ加入した右の外野手。加入後はAやA＋でプレーしていたが、同年7月に右膝を故障しそのままシーズン終了となった。

同メディアは「シロタはAでスタートし、24試合出場でOPS1.130を記録した。ドジャースはすぐに彼をA＋に昇格させたが、故障によりわずか35試合の出場でシーズンを終えた。しかし、彼はこの35試合でOPS1.001、5本塁打、29打点を挙げている」と言及。

続けて、「ドジャースは圧巻のハーフシーズンで見せた彼の成長に間違いなく満足しているはずで、彼は早いペースで階段を駆け上がるだろう。チームは負傷から復帰する彼のようプロスペクトたちができるだけ早くメジャーに到達し、徐々に高齢化が進む野手陣を支えてくれることを期待している。これは、近年ますます顕著になってきているチームの課題でもある」と記している。

