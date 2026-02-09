Prime Videoは9日、野球日本代表「侍ジャパン」が2月22日（日）、23日（月）に宮崎で行うソフトバンクとの強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』と、2月27日（金）、28日（土）にバンテリンドームで行う中日との強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋』の計4試合をライブ配信すると発表した。

『侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋』のライブ配信には、澤村拓一氏が現役引退後初となる解説として『侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋』の2試合に出演。

『侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎』は、現役選手時代・監督時代通算16回の日本一に輝き、対戦相手のソフトバンクの監督も務めた工藤公康氏が解説をするほか、NPB史上最年長ノーヒットノーランの記録を持つ山本昌氏、2013年、2017年のWBC、2015年のプレミア12で活躍したスラッガー中田翔氏が解説として出演する。

また、リポーターをWBCでの「侍ジャパン」のコーチも務めた辻発彦氏、中川絵美里氏が務め、実況は近藤祐司氏が担当。

『侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋』は、澤村氏に加え、内野手初の日本人MLBプレイヤー松井稼頭央氏、「ミスターフルスイング」の愛称で2006年、2009年のWBCで活躍した小笠原道大氏が解説として出演。リポーターに辻発彦氏、2006年WBC優勝メンバーで「侍ジャパン」で活躍した里崎智也氏、中川絵美里氏、山本萩子氏が務め、実況は足立清紀氏が担当する。