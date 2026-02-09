大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ドジャーフェストに参加し、改めて球団の顔としての存在感を示した。31歳となった大谷は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での起用法など、いくつかのテーマに触れている。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

ドジャースのバッテリー組がスプリングトレーニングのためにキャメルバック・ランチへ合流するのは13日（日本時間14日）からだが、WBCに参加する大谷は、それよりも早くキャンプ入りする必要がある。4度のMVPを誇る大谷は例年、指定日より前に自主的に合流することで知られており、今季も例外ではなかった。

大谷はすでにキャメルバック・ランチのグラウンドで投球練習を行っている様子が確認されている。公式日程前から腕を振っている姿は、準備が順調に進んでいることを物語っていると考えられるだろう。

2026年は、大谷にとってドジャースで迎える初の本格的な二刀流シーズンとなる。2025年に投手として復帰した際、球団は極めて慎重な調整を行い、レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせて67回1/3を投げさせた。

WBCでの負担も考えなければいけない大谷の調整について、ボレリ氏は「今季は6人ローテーションの一員として起用され、レギュラーシーズンで登板間隔を空ける体制が継続される見込みだ」と言及した。

