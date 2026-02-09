【逗子 観光スポットレポ】浪子不動園地と浪子不動 - 名作の舞台は、…

明治時代以降、数多くの文人に愛され、幾多の名作の舞台となってきた逗子。そんな逗子市内には日本文学の近現代史を飾る文豪・文学作品ゆかりのスポットが数多く存在します。

今回訪れたのは、明治の文豪・徳富蘆花の代表作『不如帰（ほととぎす）』にゆかりの深い「浪子不動園地」と隣接する「浪子不動（高養寺）」。

知名度は決して高いとはいえませんが、文学の足跡を楽しめるだけでなく、眼下に相模湾の一望を満喫できる、隠れた絶景スポットでもあるのです。

名作『不如帰』の世界に浸りながら、「浪子不動」と「浪子不動園地」の魅力をご紹介します。

『不如帰』と徳富蘆花

徳富蘆花（とくとみろか／1868～1927）は、明治から昭和初期にかけて活躍した小説家。

逗子市内に居住していたことがあり、この地で『不如帰』をはじめ多くの作品を執筆しました。

明治33年（1900年）に出版された彼の代表作『不如帰』は、当時の国民から高い支持と共感を受け、空前のベストセラー小説として君臨しました。

この小説の簡単なあらすじは、日清戦争前後の明治時代中期が舞台で、海軍少尉の川島武男と、その妻である浪子が、お互いを慕う相思相愛の関係にありながら、残酷な運命によって引き裂かれてしまう、せつなく悲しい物語です。

小説のなかで、肺結核に冒された浪子が療養のため滞在した場所が逗子のこの周辺地域。

不動堂をはじめ、現在の浪子不動園地周辺が、新婚時代の楽しい思い出の地として描かれるなど、物語の重要エリアとして登場しています。

南国ムードたっぷり、浪子不動園地の見どころ

浪子不動園地は、湘南海岸屈指の海水浴場として知られる逗子海岸から、鎌倉方面へ向かって徒歩10分程度、国道134号線沿いにある緑地公園です。

思わず通り過ぎてしまいそうな小さな公園ですが、公園の周りにはヤシの木などが植樹され、目の前にキラキラ輝く相模湾の眺望とともに南国ムードたっぷりの空間となっています。

地元の人がお散歩する程度で、観光客がほとんどいない穴場の公園。天気の良い日には、園内のベンチに腰掛けながら、のんびりと寛いでみるのもおすすめですよ。

こちらの公園が、蘆花ゆかりの地であることを示す、浪子不動園地のシンボル・蘆花之故地碑。裏側には蘆花の経歴が刻まれているので、人物像を知りたい人には必見ですよ。

相模湾一望の古刹｜浪子不動

浪子不動園地のすぐ上にある寺院が、公園名の由来になっている「浪子不動」です。

正式名は「高養寺」、現在は無人の寺ですが、実は600年以上の歴史があるんだとか。

今の本堂は、葉山にあった慶増院というお寺を移築したもので、「高養寺」という寺名の由来は、葉山にゆかりのあった高橋是清と犬養毅の2人の元首相の名前から命名されました。

海上安全を守る不動明王を祀っており、元々は「波切不動」または「白滝不動」の名前で、地元の漁師から篤い尊崇を受けてきましたが、『不如帰』の悲劇のヒロイン・浪子にあやかって「浪子不動」と呼ばれるようになったそうです。

「白滝不動」の名前の由来となった滝は、本堂左裏手にあります。

滝と呼ぶには規模が小さいですが、不動とともに何百年も歩んできた名滝だけあって、その前に立つと心が洗われる気がします。

浪子不動（高養寺）の高台からは、眼下に広がる相模湾の絶景を楽しめます。

あまり知られていない穴場スポットなので、素晴らしい景観をひとりじめにできますよ。

海中に浮かぶユニークな文学碑・不如帰の碑

浪子不動園地の目の前の海中に鎮座する文学碑・「不如帰の碑」。

蘆花死後の昭和8年（1933年）に建立されたもので、碑に使われている石は、元々江戸城の石垣用として採掘されたものだそうです。

碑に刻まれた文字は、蘆花の兄である徳富蘇峰（とくとみそほう）によって揮毫（きごう）されたもので、碑の下には蘆花が愛用した筆と硯が納められています。

海中に浮かぶ「不如帰の碑」ですが、園地すぐそばにある地下トンネルをくぐれば間近に鑑賞することができます。

相模湾と海に浮かぶ文学碑を満喫できる、絶好のフォトスポットですが、高波の時があるので足元にはくれぐれも注意してくださいね。

海中の文学碑というイメージが強い不如帰の碑ですが、引き潮の時には碑の近くまで歩いていくことができます。

この海域は「葛が浜海岸」とも呼ばれ、干潮時のみにしか出現しない幻の海岸です。

まとめ

120年以上も昔に執筆された小説ながら、今もなお深い感動を与える珠玉の名作『不如帰』。

その舞台は多くの絶景を楽しめる、おすすめの穴場景勝地です。

悲恋のヒロイン・浪子に思いを寄せながら、ぜひ足を運んでみてくださいね。

浪子不動・浪子不動園地

営業時間

原則24時間開放

アクセス

JR逗子駅、京浜急行逗子・葉山駅より徒歩約20分

住所：神奈川県逗子市新宿5-1827-2（浪子不動園地）逗子市新宿5-5-5（浪子不動高養寺）

駐車場：なし ※逗子海岸ロードオアシス有料駐車場に隣接

連絡先

浪子不動園地：逗子市観光協会 046-873-1111

浪子不動（高養寺）：磯子金蔵院 045-752-1741

