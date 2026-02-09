2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、ソフトバンク先発陣について言及した。

昨季パ・リーグ最多勝に輝いた有原航平がこのオフ、日本ハムへ移籍。先発の軸が1枚ぽっかりと空いた。斎藤氏は「誰というのは分かりませんけど、ソフトバンクはいつも誰かが出てきますよ。抜けたところにしっかりとそれと同等、もっとすごいピッチャーが出てきますので、そういう意味では有望な選手がたくさんいると思っていますから、若手にとってはチャンスになって、活躍のできる場を得られる。モノにして欲しいですね」と若手の奮起を求めた。

坂口氏は「次から次に出てくる印象があるのでね。松本晴投手であったり、前田悠伍投手はチャンスが増えるでしょうし、松本投手はボール自体は先発で10勝していても、おかしくない球を投げている。対戦したバッターが速いと感じるくらい素晴らしい球を持っていますし、順調にいけば頭で投げられるんじゃないかなと思いますし。東浜投手もいますし、残りましたから。ベテラン、若手、いろんな層にいいピッチャーがいますので、楽しみですよね。前田悠伍投手も堂々と投げているので、楽しみですよね」と、新しい先発の顔が出てくるのではないかと予想した。

有原が抜けた穴を誰が埋めるのか、ソフトバンクの先発争いに注目だ。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』