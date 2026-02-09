All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、兵庫県在住46歳会社員の預金に関する考え方を見ていきます。

◆投稿者プロフィール

年齢・性別：46歳（性別回答なし）

同居家族構成：本人、配偶者（42歳）、子ども（5歳）

居住地：兵庫県

住居形態：持ち家（戸建て）

雇用形態：正社員

世帯年収：本人600万円、配偶者0円

現預金：400万円

リスク資産：450万円

◆「定期預金は子どもの教育費に」

現預金は「普通預金と定期預金」を利用して管理しているという投稿者。

現在利用している定期預金については、「近畿ろうきんで、30万円程度（2026年1月時点のスーパー定期1年ものの場合、金利年0.275％）。普通預金よりも金利が少しいいので、その点はいいのかな」とコメントしています。

定期預金の使い道は、「子どもの教育費」とのことです。

◆「今のうちに現金をリスク資産の方へ移しておきたい」

手元に「現金・預貯金」はいくらあると安心か、との問いには、「突然、病気になったり、職を失って働けなくなったりを想定すると、300万円は置いておきたい。無収入でも6カ月はしのげる金額」と回答。

現在の資産配分は「現金5割、リスク資産5割」ですが、「以前は現金を多めに、というか、むしろ現金預金の事しか頭になかった」ほど現金志向が強かったそう。

実際、現金を多く持っていたことで「家族の妊娠と出産時に、まとまったお金が必要だったので助かった」場面があったと言います。

一方で、現在は「リスク資産の方に比重を置きたい」と考え方に変化があった様子。

今後も「円安傾向や物価高が続いていくと考えているので、今のうちに現金をリスク資産の方へ移しておきたい。つい最近まで、ほとんど利息のつかない銀行口座に（多くの資産を）預けていたことを思うと、現金を持ちすぎていたと感じます」とも述べています。

それでも、「投資については、日々資産の増減が発生するものなので、リスクがどうしても伴う」といった見方から、「現金が手元にあることで、いざという時に焦らず行動できる。言葉を変えれば、現金を持っているからこそ判断が楽になったとも言える」と、現金とリスク資産のバランスの大切さについて語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部