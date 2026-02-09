エールディビジ第22節が8日に行われ、DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZと、DF冨安健洋とDF板倉滉を擁するアヤックスが対戦した。

新指揮官の初陣となったホームのAZは、毎熊が右サイドバックの位置で先発出場。今冬に加入した市原もベンチ入りを果たした。対するアヤックスは、冨安と板倉が揃ってベンチスタートに。試合はアウェイのアヤックスが押し気味に進めてたが、対するAZも隙を突いて応戦。毎熊も何度か攻撃参加を見せていたが、自陣に戻りながらの守備で負傷していた右ひざ付近を痛め、43分に無念の負傷交代となった。

ゴールレスのまま迎えた後半はAZが押し込む展開に。すると52分、セットプレーの流れからヴァウテル・フースがネットを揺らしてAZが先手を奪ったが、試合終盤にかけて新加入のオレクサンドル・ジンチェンコらを投入したアヤックスが押し込む時間帯を作ると、後半アディショナルにキアン・フィッツ・ジムのゴールで追いつき、試合は1－1というスコアで終了。ホームのAZは最後の最後で白星を取りこぼす結果となった。

なお、AZの市原、アヤックスの冨安、板倉に出場機会は訪れなかった。

【スコア】

AZ 1－1 アヤックス

【得点者】

1－0 52分 ヴァウテル・フース（AZ）

1－1 90＋3分 キアン・フィッツ・ジム（アヤックス）

【動画】アップをするアヤックスの冨安健洋と板倉滉