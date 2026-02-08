大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、主力野手の一人であるムーキー・ベッツ内野手が思うような成績を残せなかった。今季はリベンジがかかるシーズンとなるが、本人は現在の状態に自信をにじませているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

昨季のベッツは150試合、打率.258、20本塁打、82打点と、キャリアワーストの打率を記録するなど苦しんだ。開幕前に体調不良に見舞われコンディションを大きく損ねたこと、昨季から本格転向した遊撃守備の負担が大きいことなどが不振を招いたのではとされている。

同メディアによると、ベッツは現状について「自分の体を、やりたい動きができるように作り直している感じだね。去年は数字的には落ちたけど、体調を崩す前までは、たぶんキャリアの中でも一番いい春を過ごしていたと思う。だから、あとはもう一度リセットして、自分を信じるだけなんだ」と言及。

続けて、「メカニクスだったり、考え方だったり、体の動かし方だったり、とにかく“再配線”している感じだね。昨季はシーズン序盤で少しズレてしまって、それが雪だるま式に大きくなっていった。だから今は補助輪を付けて、焦らずにやっている。ポジティブな一日を一日ずつ積み重ねてきた。その積み重ねのおかげで、今は本当にいい状態だと思う」と述べたという。

【関連記事】

【了】