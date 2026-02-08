大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフを通じてデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得が噂されている。球界屈指の実力を持つスクバルを獲得するためには、佐々木朗希投手をトレードで放出する必要があるかもしれない。米メディア『デトロイト・スポーツ・ネイション』のドン・ドライスデール記者が言及した。

ドジャースが2年連続サイ・ヤング賞を受賞したスクバルを獲得するために、見返りとして佐々木に加え、ザイア・ホープ外野手、ジャクソン・フェリス投手をタイガースへ放出する案が提案された。

スクバルは2026年シーズンまで球団保有権を持ち、直近も支配的な成績を残している。そのため、佐々木のような有望株を提示する必要があると見られている。

さらに、大谷翔平選手らを擁するドジャースの先発陣は異常なほど層が厚いため、MLBのトッププロスペクトと評価された佐々木でさえ、現時点では6番手扱いになりかねない。そのため、トレード要員とするのが最も合理的だとの意見もある。

急浮上した佐々木の放出論についてドライスデール氏は「彼は単なる有望株ではない。世界的な資産であり、マーケティングの夢であり、長期的な先発ローテーションの要だ。たった1年で彼を放出するのは、ドジャースの基準でさえ衝撃的だろう」と言及した。

