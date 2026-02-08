リーグ屈指の成績を残し、貴重な左のリリーフとして代表候補に挙げられていた存在。安定感と奪三振能力を兼ね備えていたが、代表経験や直前の状況が影響し、大舞台への切符は届かなかった。
救援サウスポーの選考
及川雅貴
[caption id="attachment_248609" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの及川雅貴（写真：Getty Images）[/caption]
・投打：左投左打
・身長／体重：184cm／84kg
・生年月日：2001年4月18日（24歳）
・経歴：横浜高
・ドラフト：2019年ドラフト3位（阪神）
・2025年成績：66試合登板（62回）、6勝3敗46ホールド、67奪三振、防御率0.87
貴重な救援サウスポーとして有力候補に挙がっていた及川雅貴。だが、侍ジャパンでの経験は少なく、今大会は縁がなかった。
横浜高から2019年ドラフト3位で阪神タイガースに入団。高卒2年目の2021年に一軍デビュー。
同年は39試合登板、2勝3敗10ホールド、防御率3.69を記録した。
その後は足踏み状態が続いたが、2025年に大きく飛躍。自己最多の66試合に登板し、6勝3敗46ホールド、防御率0.87、奪三振率9.58と傑出した数字をおさめた。
井端ジャパンでは、2023年開催のアジアプロ野球チャンピオンシップに出場。
しかし、2025年11月に行われた韓国との強化試合では、代表に名を連ねたものの、コンディション不良のため出場辞退となった。
NPBではトップクラスの数字を残していたが、メンバー入りはならず。リリーフを本職とする左腕は松井裕樹（パドレス）のみと、やや手薄な編成となっている。
