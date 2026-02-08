大谷翔平 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を巡り、深刻な保険問題が表面化している。影響はすでに大会全体に広がりつつあり、ロサンゼルス・ドジャースのミゲル・ロハス内野手は保険が適用されず、出場が叶わなかった。米メディア『ヘビー』のチャーリー・ライト記者が報じている。

大谷翔平選手らが日本代表として出場する一方で、36歳のロハスはベネズエラ代表としてWBCに出場するための保険を年齢が理由で取得できず、出場を断念せざるを得ない状況に追い込まれた。

今回のWBCでは37歳以上の選手は保険対象外という新たな規定が設けられたという。ロハスはまもなく37歳を迎えるため、この条件に引っかかってしまった。

この厳格化の背景には、2023年大会で起きた2つの大きな負傷がある。プエルトリコ代表のエドウィン・ディアス投手は勝利の喜びの中で膝蓋腱断裂という重傷を負い、シーズンを全休。ベネズエラ代表のホセ・アルトゥーベ外野手も死球で親指を骨折し、長期離脱を強いられた。

保険が適用されなかったロハスは「年齢制限が変更されたことを知らなかった。必要な書類が届いたのは2週間前だった。もし問題になるなら、もっと早く知らせるべきだ」と言及した。

【関連記事】

【了】