西武は8日、4月11日(土)～12日(日)、6月26日(金)～28日(日)、8月28日(金)～30日(日)にベルーナドームで開催する一軍公式戦8試合で、栗山巧選手のファイナルシーズンをファンの皆さまと共に歩むプロジェクト『PR1DE SERIES』を開催すると発表した。

栗山自身が2026シーズンを『締めくくりの一年』と位置づけ、「ファンの皆さまにしっかり自分のプレーを見てもらいたい。今の自分の気持ち、何か伝えられるものを見てもらいたい」という思いから、1年前の引退表明を経て実現したもの。ライオンズ一筋を貫き、球団史上初の生え抜き選手による2000安打を達成した“ミスターレオ”。長年チームを支え続けた25年間の誇り、そして次世代へバトンを引き継ぐ背番号「1」の最後の戦いを、ファンと共に見届け、これまでの道のりを完結させる特別なイベントとなる。

初日の4月11日（土）のロッテ戦では、現在と過去の背番号をモチーフにデザインした「1×52リバーシブルTシャツ」を、一部の座席をのぞき、来場された皆さま全員に配布。

また、2月8日(日)から『PR1DEグッズ「栗山巧」』の販売を開始するほか、2月24日(火)からは、球団としては初めてとなる選手個人の特別なファンクラブ『TEAM PR1DE ～栗山巧OFFICIAL FANCLUB～』の募集も開始。

さらに、本日特設サイトを公開。期間中に開催される各種イベントなどの情報は、順次特設サイトなどで公開していく。『PR1DE SERIES』を含む、3月31日(火)のホーム開幕戦から4月30日(木)までの観戦チケットは、2月13日(金)のファンクラブ先々行抽選から、公式チケットサイトなどで順次販売。