明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節が8日に行われ、東京ヴェルディと水戸ホーリーホックが対戦した。

昨季J1を17位で終えた東京Vに、J1初参戦の水戸が挑む。両チームともオフに主力が抜け、その穴埋めを模索しながら、半年間の特別大会で積み上げを目指していく。

試合の均衡が破れたのは8分、東京Vが先手を取る。敵陣深い位置でボールを奪った松橋優安がペナルティエリア右まで運んでクロスを送ると、山本隼大のオウンゴールを誘った。

さらに21分、東京Vがリードを広げる。ハーフウェーライン付近でのボール奪取からカウンターに転じ、ボールは左の齋藤功佑に渡る。齋藤はペナルティエリア左からカットインし、右足を振り抜いてゴールに突き刺した。

2点リードで折り返した東京Vは、後半開始早々に3点目を奪う。齋藤がGKにプレッシャーをかけてミスパスを誘い、味方が回収してショートカウンター。平川怜が敵陣中央から縦パスを差し込むと、受けた森田晃樹は相手を引きつけてから右でフリーとなった松橋優安に託す。松橋は冷静に相手GKとの一対一を制した。

一矢を報いたい水戸は59分にカウンターを加藤千尋が仕上げて1点を返す。その後も攻勢の時間が続いたが、自分たちの時間帯で次の1点を奪うことはできなかった。

試合はこのまま終了し、東京Vが開幕戦を白星で飾った。水戸は同じ昇格組のV・ファーレン長崎とジェフユナイテッド千葉とともに黒星スタートとなった。次節、東京Vは15日に敵地で柏レイソルと、水戸は14日に敵地でFC町田ゼルビアと対戦する。

【スコア】

東京ヴェルディ 3－1 水戸ホーリーホック

【得点者】

1－0 8分 オウンゴール（東京V）

2－0 21分 齋藤功佑（東京V）

3－0 49分 松橋優安（東京V）

3－1 59分 加藤千尋（水戸）

【ゴール動画】東京V vs 水戸