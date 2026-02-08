大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースには、現状では思うように出場機会を得られていない選手がいる。控え捕手のダルトン・ラッシング捕手もその一人だが、今季はポジションに関わらず出番を増やしてきたいと闘志をにじませているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

チーム内でもトップクラスのプロスペクトと評価されているラッシングは、昨季5月中旬に待望のメジャー初昇格を果たす。しかし、昇格後は打撃不振や故障などに苦しみ、53試合、打率.204、4本塁打、24打点といった数字にとどまった。

同メディアは「彼は土曜日、2026年に向けて“少し違った鋭さ”を持って臨むことについて語り、大舞台を既に経験した若手にとってそれがなぜ重要なのかを説明した」としつつ、「準備を整え役に立ち、危険な存在になる。どんなチャンスが訪れても、それが一塁でも捕手でも、とにかく準備万端でいること。そして、あらゆる方法でそれを活かし、攻守両面で脅威となる」という本人のコメントを紹介。

続けて、「彼はスプリングトレーニングに関しては、主に体力と精神力の強化が計画だと語った。捕手が基本線であることに変わりはないものの、状況に応じて一塁から（もしかしたら）外野まで、あらゆるポジションに対応できるよう体を準備しておきたいと考えている。外野については具体的な指示は受けていないものの、とにかく準備はしているという」と記している。

