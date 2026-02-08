　明治安田J2・J3百年構想リーグ　地域リーグラウンド第1節の9試合が8日に行われた。

　1年半後のJ1復帰を期するアルビレックス新潟は、マテウス・モラエスが開始3分に挙げた1点を守り抜いて愛媛FCを撃破。サガン鳥栖はFC琉球の逆転を許したあとに追いついたものの、PK戦で敗れて勝ち点「1」にとどまった。

　藤枝MYFCは槙野智章監督の初陣で、FC岐阜にホームで敗戦。川井健太監督が就任した北海道コンサドーレ札幌もいわきFCに敗れて黒星スタートとなった。

　テゲバジャーロ宮崎は退場者を出しながらも、終盤に勝ち越して鹿児島ユナイテッドFCとのダービーマッチを制した。そのほか、高知ユナイテッドSCやロアッソ熊本、カマタマーレ讃岐らも開幕戦勝利を収めた。

　栃木SC対ヴァンラーレ八戸、SC相模原対ザスパ群馬、大分トリニータ対レイラック滋賀FCの3試合は、降雪・積雪の影響により中止となった。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想　地域リーグラウンド第1節

▼2月7日（土）
【EAST-A】
栃木シティ　1－4　ベガルタ仙台
横浜FC　1－2　モンテディオ山形
湘南ベルマーレ　1－2　ブラウブリッツ秋田

【EAST-B】
RB大宮アルディージャ　2－1　松本山雅FC
ヴァンフォーレ甲府　4－1　福島ユナイテッドFC
ジュビロ磐田　0－0（PK戦：4－2）　AC長野パルセイロ

【WEST-A】
奈良クラブ　0－6　徳島ヴォルティス

【WEST-B】
ギラヴァンツ北九州　1－3　ガイナーレ鳥取　

▼2月8日（日）
【EAST-A】
栃木SC　（中止）　ヴァンラーレ八戸
SC相模原　（中止）　ザスパ群馬

【EAST-B】
藤枝MYFC　0－2　FC岐阜
いわきFC　1－0　北海道コンサドーレ札幌

【WEST-A】
愛媛FC　0－1　アルビレックス新潟
FC今治　0－0（PK戦：5－3）　ツエーゲン金沢
FC大阪　0－1　カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC　3－1　カターレ富山

【WEST-B】
ロアッソ熊本　2－1　レノファ山口FC
大分トリニータ　（中止）　レイラック滋賀FC
鹿児島ユナイテッドFC　2－3　テゲバジャーロ宮崎
FC琉球　2－2（PK戦：4－3）　サガン鳥栖

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（3／＋3）
2位　秋田（3／＋1）
2位　山形（3／＋1）
4位　横浜FC（0／－1）
4位　湘南（0／－1）
6位　栃木C（0／－3）
－位　八戸（0／0）
－位　栃木SC（0／0）
－位　群馬（0／0）
－位　相模原（0／0）

【EAST-B】
1位　甲府（3／＋3）
2位　岐阜（3／＋2）
3位　大宮（3／＋1）
4位　いわき（3／＋1）
5位　磐田（2／0）
6位　長野（1／0）
7位　松本（0／－1）
8位　札幌（0／－1）
9位　藤枝（0／－2）
10位　福島（0／－3）

【WEST-A】
1位　徳島（3／＋6）
2位　高知（3／＋2）
3位　新潟（3／＋1）
3位　讃岐（3／＋1）
5位　今治（2／0）
6位　金沢（1／0）
7位　FC大阪（0／－1）
7位　愛媛（0／－1）
9位　富山（0／－2）
10位　奈良（0／－6）

【WEST-B】
1位　鳥取（3／＋2）
2位　宮崎（3／＋1）
3位　熊本（3／＋1）
4位　琉球（2／0）
5位　鳥栖（1／0）
6位　鹿児島（0／－1）
7位　山口（0／－1）
8位　北九州（0／－2）
－位　大分（0／0）
－位　滋賀（0／0）

◆■次節の対戦カード

▼2月14日（土）
【EAST-A】
群馬　vs　八戸
横浜FC　vs　仙台
湘南　vs　相模原

【EAST-B】
大宮　vs　札幌
甲府　vs　長野
藤枝　vs　松本

【WEST-A】
奈良　vs　今治

▼2月15日（日）
【EAST-A】
栃木SC　vs　山形
栃木C　vs　秋田

【EAST-B】
いわき　vs　福島
岐阜　vs　磐田

【WEST-A】
FC大阪　vs　高知
讃岐　vs　富山
徳島　vs　新潟
愛媛　vs　金沢

【WEST-B】
山口　vs　滋賀
鳥栖　vs　熊本
大分　vs　北九州
宮崎　vs　鳥取
鹿児島　vs　琉球

【ゴール動画】宮崎に新加入の土信田悠生が決勝ゴール！