チェルシーに所属するイングランド代表MFコール・パーマーが、7日のプレミアリーグ第25節ウルヴァーハンプトン戦でハットトリックを達成し、様々な記録を打ち立てた。チェルシーのクラブ公式サイトなどが伝えた。

パーマーは2本のPKを含む3ゴールを前半だけでマークし、3－1の勝利に貢献。パーマーがプレミアリーグの試合において前半だけでハットトリックを達成したのは3度目（※2023－24シーズンの第33節エヴァートン戦、24－25シーズンの第6節ブライトン戦でも記録）となり、これはリーグ史上初の快挙となったようだ。

また、23－24シーズンの第31節マンチェスター・ユナイテッド戦も合わせると、パーマーはプレミアリーグ通算4度目のハットトリックとなった。これはクラブレジェンドの元イングランド代表MFフランク・ランパード氏と元コートジボワール代表FWディディエ・ドログバ氏を抜いて、プレミアリーグにおけるチェルシー史上最多記録を更新した。

ウルヴス戦の2得点目が、2023年夏のチェルシー加入後、節目の公式戦通算50ゴール目となったパーマー。同試合後、「節目の記録にはあまり意識を向けていないけど、達成した時は嬉しいものだね」とコメントし、「勝ち点3を獲得し、ゴールも決められて気持ちがいい。今日は厳しい状況の中での良い試合だった。後半はやや精彩を欠いたけど、個人的には得点に絡めたことが嬉しいよ」と試合を振り返った。

今季はそけい部の問題や小指の骨折などアクシデントに見舞われ、公式戦17試合の出場にとどまっている。パーマーは「キャリアで初めての経験で、今も対処法を模索中だ。フラストレーションが溜まるよ。今シーズン、万全の状態で試合に出られた気がしない。『このプレーはできるか？できないか？』って考えすぎてしまうんだ」と胸中を吐露しつつ、「スタッフは本当に素晴らしいサポートをしてくれた。毎日フィジオセラピストと密に連携し、皆が支えてくれたおかげで乗り越えられる」とスタッフへの感謝を口にし、完全復活への意気込みを示した。

「言い訳をするつもりはない。ケガは必ず克服する。万全な状態なら何ができるか分かっている。一日も早くその状態に戻りたい。今は状態を管理しながら、その目標に向かって進んでいる」

【ハイライト動画】ウルヴスvsチェルシー