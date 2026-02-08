湘南台駅東口から徒歩1分。ビルの1階にあるのが「リラックス食堂湘南台」です。ここは学生寮「NODE GROWTH（ノードグロース）湘南台」。1階にある「リラックス食堂」は、ランチタイムとカフェタイム（11:30〜16:00）は一般のお客様に解放されています。
今回は、地域に愛され、学生たちの健康を支える「リラックス食堂湘南台」のランチをレポートします。
リラックス食堂湘南台のコンセプトは「地域とのつながり」
寮の名前にある「NODE（結び目）」という言葉のとおり、リラックス食堂湘南台は寮生のためだけの場所ではありません。地域の人々との交流を大切にしており、店内は驚くほどオープンで明るい空間になっています。
地元の農家さんから仕入れた新鮮な野菜を使ったり、イベントやマルシェを開催したりと、地域に溶け込んでいる食堂です。
初めてでも安心！リラックス食堂の「楽しみ方」
ランチタイムはとても賑わうため、まずは先に席を確保するのがおすすめです。テーブルやカウンターなど、さまざまなタイプの席が用意されています。お気に入りの場所を見つけましょう。
リラックス食堂湘南台は、自分好みにボリュームを調整できるセルフサービススタイルのお店です。初めて訪れる方のために、スムーズな利用の流れをお伝えします。
席を決めたらレジへ。注文するとすぐにメイン料理の調理を開始してくれます。ご飯やお味噌汁などはセルフサービスです。「定食」を注文すると、ご飯、サラダ、お味噌汁がおかわり自由なのが嬉しいポイント。
野菜をたっぷり摂りたい、今日はお腹いっぱい食べたい……今の気分に合わせて、自分だけの定食を完成させられますよ。
食事が終わったら、食器は返却口まで自分で運びます。また、リラックス食堂湘南台は、完全キャッシュレス制です。現金は使えないので、クレジットカードやスマホ決済の準備をお忘れなく。
おすすめメニュー「リラチキ定食」
メニューのなかでも、おすすめなのが「リラチキ（リラックス食堂・チキン）定食」です。定食の内容はご飯、お味噌汁、リラチキ、おばんざい1品、サラダ。
おばんざいとは日替わりの副菜小鉢です。「リラチキ定食」では、4品のなかから好きなおばんざいを1つ選ぶことができます。
メインのチキンは一見普通の唐揚げのようですが、実はこだわりが詰まった逸品。ホエイとスパイスにじっくり漬け込み、衣には米粉を使用しています。
一口食べると、外はサクッと中はジューシー。後味は驚くほど軽やかでヘルシーでした。
今回、筆者が選んだおばんざいは「カブとベーコンの旨炒」です。カブの優しい甘さとベーコンの塩気がベストマッチ。使用しているカブは、地元の農家さんから仕入れたものだそうです。
ご飯は、白米ともち麦ご飯が用意されていました。具材たっぷりのお味噌汁は、ホッとする味です。ボリューム感のある大満足のランチでした。
毎日食べても飽きない！もうひとつのおすすめ「日替わり定食」
リラックス食堂の最大の特徴は、管理栄養士が常駐し、1食のバランスを徹底的に考えていることです。
「日替わり定食」の献立は、1ヶ月間毎日違うメニューが登場します。「今日は肉、明日は魚、次は揚げ物……」と調理法や食材が重ならないよう工夫されており、毎日通っても飽きることがありません。
食後には、ぜひ手作りのスイーツもチェックしてみてください。限定スイーツやこだわりのオリジナルドリンクが用意されています。実際に、カフェとして利用するお客様も多いそうです。
筆者は今回、ドリンクセットにして紅茶を食後に。明るくおしゃれな店内で、食後に美味しい紅茶を飲んで、ゆったりした時間を過ごしました。
地域とつながるオープンな食堂
学生寮の食堂という枠を超え、地元農家さんの新鮮野菜を使ったり、マルシェを開催したりと、つながりを大切にしているリラックス食堂湘南台。スタッフさんの優しい笑顔も相まって、初めての方でもホッとリラックスできるような空気に包まれていました。
「誰かの手作り料理で癒やされたいな」そんなときは、リラックス食堂湘南台へ！お腹も心も満たされる、ランチタイムが待っています。
The post リラックス食堂湘南台 first appeared on 湘南人.
|最寄り駅
|湘南台駅, 湘南台駅, 湘南台駅, 横浜市営地下鉄ブルーライン, 小田急江ノ島線, 相鉄いずみ野線
|住所
|神奈川県藤沢市湘南台1-3-1 NODE GROWTH湘南台1階
|駅徒歩
|小田急江ノ島線、相鉄いずみ野線、横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅から徒歩1分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|11:30～16:00
|営業時間詳細
|ラストオーダー ランチメニュー14:30 カフェメニュー15:30
|定休日
|土曜日
|予約
|電話予約
|電話番号
|0466-53-8505
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|クレジットカード
|席数
|44席
|席の種類
|テーブル席
|個室
|無し
|貸切
|不明（店舗にお問い合わせください）
|駐車場
|無し
|お子様連れ
|不明（店舗にお問い合わせください）
|公式サイト
|https://relaxshokudo.com/shonandai/
|開業年月日
|2018-04-02