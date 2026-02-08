大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、クローザーを務めたタナー・スコット投手に不安定な投球が目立った。その影響もあり、チームは今オフにエドウィン・ディアス投手を獲得したが、スコットの復調にも期待しているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「ドジャースは今季の開幕ロースターに、昨季防御率4.74だったスコットを配置すると予想されている。2024年に防御率1.33だったリバー・ライアン投手は開幕ローテから外れる可能性があるのに、なぜこんなことが起こるのだろうか？ 単純に言えば、チームは今季のスコットがオールスター級の活躍を取り戻すことを期待しているのだ」と言及。

続けて、「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者は、『ドジャースのブルペン陣は、新たに獲得したクローザーであるディアスが中心となるだろう。左腕の選択肢としては、アレックス・ベシア投手とスコットがいる』と書いている」と記している。

ドジャースは2024年オフに4年7200万ドルでスコットを獲得しているが、加入2年目の今季はコストに見合った活躍を見せてくれるだろうか。

