神奈川県の西端に位置する南足柄市(みなみあしがらし)は、明神ヶ岳、金時山などの箱根外輪山の麓に広がる緑と水が豊かで美しいまち。古代から中世にかけて「足柄道」という歴史的な街道が通り、数多くの歴史と伝統が香るのも特徴です。

今回は、南足柄市で開催された、まちの魅力を堪能できるイベント「南足柄市ふるさとフェア」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

よいしょの金太郎と写真撮影も! 「南足柄市ふるさとフェア」について

南足柄市ふるさとフェア

・開催日時：2025年12月20日(土)10時～16時

・開催場所：道の駅「足柄・金太郎のふるさと」(南足柄市竹松1117番地1)

・アクセス：【車】東名高速道路「大井松田IC」から約10分

【公共交通機関】伊豆箱根鉄道大雄山線「大雄山駅」から徒歩約21分

南足柄市の魅力を市外の人に伝えることを目的に、ふるさと納税返礼品の紹介などを行ったイベント「南足柄市ふるさとフェア」。

旬を迎えたキウイなどの果物、菓子の試食をはじめ、美容液などのお試し体験、現物の展示やパネル展などで紹介を行いました。

また、観光パンフレットなどの展示や、職員による観光案内や移住相談、市のマスコットキャラクター「よいしょの金太郎」との写真撮影、景品が当たる抽選会も実施。

来場した人たちからは「試食がおいしかった」「よいしょ君と会えてうれしかった」「美容液を試せてよかった」「南足柄市の良い所を知るきっかけになった」などの声が、担当者の元に寄せられたそうです。

「『ここにはこんなものがある』と知ってもらい、地域の魅力のPRができるイベントとなりました」と担当者はうれしそうに語っていました。

自治体からのメッセージ

南足柄市に来た人に、ふるさと納税の返礼品を通して南足柄市を好きになってもらうきっかけづくりとして企画したイベントでした。当日はあいにくの雨でしたが、来場した方には試食や抽選会を楽しんでいただけました。

南足柄市のふるさと納税返礼品について

「南足柄市ふるさとフェア」内で試食・試飲することができた「下駄まんじゅう」「ココア」を紹介します。

下駄まんじゅう 12個

・提供事業者：大雄山 茶屋 天んぐ

・内容量：下駄まんじゅう 12個

・寄附金額：6,000円

「大雄山 茶屋 天んぐ」が提供する「下駄まんじゅう」です。主に北海道羊蹄産の小豆を使用した餡と、こだわりにこだわった沖縄産の黒糖の香りが広がります。しっとりとしたモチモチの食感で、ついついもう一つと手が伸びる逸品。

守山乳業 MORIYAMA 喫茶店の味 ココア 1,000g×6本

・提供事業者：守山乳業株式会社

・内容量：1,000g×6本

・寄附金額：9,000円

ココア通の喫茶店マスターも納得するプロの味! 森山乳業自慢のココアです。素材を大事に、カカオ豆100% のココアパウダーを使用し、絶妙なミルク分とのバランスで仕上げたやさしい味わいが特徴。

今回は神奈川県南足柄市のイベント「南足柄市ふるさとフェア」と、返礼品を紹介しました。南足柄市の魅力を、思う存分堪能できるイベントでした。返礼品で提供されている化粧品のお試しをはじめ、旬のキウイやまんじゅう、ココアを試食・試飲し、寄附の参考にできました。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者