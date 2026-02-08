All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、兵庫県在住35歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。

◆投稿者プロフィール

年齢・性別：35歳男性

同居家族構成：本人のみ

居住地：兵庫県

住居形態：賃貸

雇用形態：パート・アルバイト

年収：150万円

現預金：800万円

リスク資産：260万円

◆SBI新生銀行の定期預金に300万円

現預金は「当面使わないお金は定期預金、その他は普通預金に分けています」という投稿者。

現在利用している定期預金は「SBI新生銀行のパワーダイレクト円定期預金（6カ月もの）（2026年1月22日時点で金利年0.7％）に300万円ほど」預けていると言います。

定期預金の使い道については、「生活防衛資金として。すぐに使わないので定期預金に預け入れしました。現在は金利がまあまあ良いので小遣い稼ぎにもなっていい」と話します。

◆体調を崩した時に多めの現金で安心

手元に「現金・預貯金」はいくらあると安心か、との問いには「現金は700万円ほど」と回答。

理想の資産配分は「現金5割、リスク資産5割くらい」だそうですが、現在は「現金7割、リスク資産3割くらい」と、現金比率がかなり高め。

現金を多く持つ理由として「老後資金、安心感を得るため。体調を崩し長期で仕事を休んだ時に、収入がなくなっても安心して生活できた」ため助かったと感じたそうです。

また、現金があるからこそ投資は「相場が下がってもそこまで怖くなく、淡々と積み立て購入できました」とも。

とはいえ今後は「現金だけではインフレに負ける」と考えているそうで、「投資信託を積み立てながら現金5割、リスク資産5割に近づけていきます」と語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部