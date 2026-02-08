ブンデスリーガ第21節が7日に行われ、フライブルクとブレーメンが対戦した。

日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルクは、20試合が消化したリーグ戦で勝ち点「27」の現在8位に位置しているのに対し、日本代表DF菅原由勢とU－21ドイツ代表GKミオ・バックハウス（長田澪）を擁するブレーメンは、勝ち点「19」の15位に低迷。そのため、ホルスト・シュテッフェン監督の解任を決断し、4日にダニエル・ティウネ監督が就任した。

菅原とミオ・バックハウスがスターティングメンバーに名を連ね、鈴木はベンチから出番を待つことになった一戦で、試合の均衡を破ったのはフライブルク。13分、右サイドのヤン・ニクラス・べステまでボールがつながると、べステは左足で巻き気味のシュートで放ち、ネットを揺らす。

ビハインドを背負ったブレーメンは、なかなか打開策を見つけることができず、散発的なサイド攻撃に終始。0－1で試合を折り返す。後半に入ると、52分にフライブルクのヨハン・マンザンビが危険なプレーをしたとして退場。フライブルクはリードしているものの、数的不利での戦いを強いられる。

迎えた56分、ヴィンチェンツォ・グリフォに代わり鈴木がピッチに登場。ファーストプレーでCKを獲得するドリブルを見せると、60分にはダブルタッチで相手を交わすプレーを披露する。

攻勢を強めるブレーメンに対して、フライブルクは5－3－1にシフトし逃げ切りを図る態勢に。すると77分、鈴木が追加点を決めたかのように思われたが、直前のプレーでファウルが取られ、ゴールが取り消しとなる。

その後も鈴木はドリブル突破を見せるなど、効果的なプレーを見せ続ける。数的有利のブレーメンは何とか追いつきたいところだったが、最後まで牙城を崩すことはできず、このまま試合終了。ホームのフライブルクが1－0で勝利を収めた。

【スコア】

フライブルク 1－0 ブレーメン

【得点者】

1－0 13分 ヤン・ニクラス・べステ（フライブルク）