昨年放送された大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で花魁・五代目瀬川役を好演するなど、数々のドラマや映画で存在感を放っている小芝風花。3月9日～12日(各日22:45～23:00 ※全4話)には主演を務める夜ドラ『事件は、その周りで起きている』のシリーズ3がNHK総合で放送される。小芝にインタビューし、本作での役作りや主演として心がけていること、さらに、2025年を振り返った上で今後の抱負を語ってもらった。

小芝風花 撮影:大野代樹

2022年8月にスタートした同シリーズは、地方警察署「新月署」を舞台に、事件の“周り”で起きるトラブルに焦点を当てたシチュエーションコメディ。負けず嫌いで何事も自分の力で成し遂げたい主人公・真野一花を小芝が演じ、合理主義者のバディ・宇田川和人を笠松将、元科捜研のエース・向田舞を倉科カナが演じている。

小芝は、シリーズ3の真野について「より暴走しているというか、パワフルになっています」と見どころを紹介する。

「真野ちゃんの中では正義感があふれているというか、根拠のない自信があって、それを信じて疑わずに突き進んでいく回があるんです。いつもは宇田川さんに振り回されているという意識でしたが、今回は真野が宇田川をけっこう振り回していて、真野ちゃんの真っすぐすぎる妄想を楽しく表現できたらと思って演じました」

負けず嫌いで何事も自分の力で成し遂げたい真野。役との共通点を尋ねると、「真野ちゃんみたいに暴走はしないと思いますが、俳優というお仕事に置き換えると、いただいた役をちゃんと全うしたいというのはすごく強く思います」と答えた。

会見やインタビューなどで、いつも楽しそうに笑う姿が印象的な小芝。昔から明るい性格とのことだが、芸能界で活動していく中で、年々さらに明るくなっているという。

「もともとめちゃくちゃ人見知りで、仲良くなってから楽しく話せるという感じでしたが、芸能界に入ると初対面が当たり前ということが多くて。最初の頃はインタビューなどもガチガチでしたが、どんどん人と話すことに慣れていきましたし、共演者やスタッフの方たちとチームで1つの作品を数カ月かけて撮るので、どうせなら仲良く楽しくやりたいという思いが年々強くなってきたんです。笑い声もどんどん大きくなっていると思います(笑)」

この日の取材会場でも、離れた場所から小芝の笑い声が聞こえてきたが、「『遠くにいて姿が見えなくても今日も元気なんだなって思う』『あそこにいるんだなってわかった』とかよく言われます」と笑顔で語る。

近年、主演を任されることも増えており、より現場の雰囲気作りを意識するようになったという。

「『私についてこい!』と言えるタイプではなく、『みんなで仲良くやりましょう!』というタイプで、次の日が苦にならない現場にしたいという意識はあります。撮影がハードでも、休憩時間などちょっとしたときに笑い合える現場の方が、『今日も大変だったけど明日も頑張ろうね』と前を向けると思うので、なるべくコミュニケーションを取るようにしています」