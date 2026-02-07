大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、フリーエージェント（FA）やノンテンダーなどによって複数の選手が放出された。その一人であるエバン・フィリップス投手について、タナー・スコット投手は復帰を熱望しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

フィリップスは2023年に24セーブ、2024年にも18セーブをマークした元クローザーだが、昨季5月に右肘を痛めトミージョン手術を受けることに。その影響で、今季も開幕からしばらくは離脱が続くものとみられている。

同メディアは「昨オフとは立場が逆転し、今度はスコットの方がフィリップスと連絡を取り続けている。昨オフスコットがドジャースと契約する前、フィリップスはいくらか勧誘を行っていた。2人はボルチモア・オリオールズでの在籍時代を通じて親しい友人になっている」としつつ、「エバンとは連絡を取り続けている。どうなるかは分からないけど、彼のことは好きだし、戻ってきてくれたらいいなと思っている」というスコットのコメントを伝えている。

フィリップスはドジャースを含めた複数球団が、一定のレベルまで回復した段階で獲得に動くことを検討しているとされているが、果たして今後の展開はどうなるだろうか。

