ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、積極的な補強を見せたが、他球団からトレードで狙われている選手がいるようだ。ニューヨーク・ヤンキースボビー・ミラー投手の獲得に関心を示しているとの噂が浮上した。スペイン紙『マルカ』のオリビア・パーカー記者が言及した。

ヤンキースのブライアン・キャッシュマンGMは、ドジャースからミラーを獲得し、その見返りとしてジェーソン・ドミンゲス外野手を放出する構想を検討しているという。最大の目的は、安定した先発投手陣の構築だ。

ミラーは2023年に鮮烈なルーキーイヤーを過ごし、22試合に先発して11勝4敗、防御率3.76、FIP3.51を記録。一気に将来のエース候補として評価を高めたが、その後は膝や肩の故障に悩まされ続けている。

それでもヤンキースは、ミラーの潜在能力を高く評価している。2023年の成績は完成形ではないと見ており、適切な環境と調整によって、さらに高いレベルに到達できると分析しているという。

ヤンキースとミラーの噂についてパーカー氏は「ヤンキースがほぼ起用しない選手を手放し、先発ローテーションにフィットする投手を獲得するのは理にかなっている。このトレードは双方にとって有益であり、特にヤンキースにとっては投手陣を強化できる点で大きなメリットとなる」と言及した。

