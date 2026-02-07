プロ野球において、公式SNSのフォロワー数は「今、どれだけ球団が“見られているか”」を測るひとつの指標になりつつある。試合結果だけでなく、選手の素顔、舞台裏、動画コンテンツなど、球団の発信力そのものがファン層の広がりに直結する時代だ。

本記事では、X（旧Twitter）・Instagram・YouTubeの3媒体における球団公式アカウントを対象に、各媒体の順位に応じてポイントを付与し、その合計点でランキング化した。順位の裏にある「なぜ強いのか」「なぜ伸びているのか」にも注目しながら、“SNS時代の球団人気”を読み解いていく。（フォロワー数は1月28日時点のもの）

集計方法

対象：球団公式アカウントのみ

媒体：X / Instagram / YouTube

総合順位：各媒体で「1位=12点、2位=11点…12位=1点」を付与し、3媒体の合計点で決定

同点の場合：3媒体のフォロワー総数（万人換算）の多い方を上位

第6位：千葉ロッテマリーンズ

[caption id="attachment_247345" align="aligncenter" width="530"] ロッテのマスコット・マーくん（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：145.2万人

X：87.6万人 5位(8点)

Instagram：27.6万人 7位（6点）

YouTube：30万人 7位(6点)

総合：6位（20点）

第6位にランクインしたのは、145.2万人のフォロワー数を集めている千葉ロッテマリーンズだ。

Xでは80万人超のフォロワーを抱え、12球団でも上位に位置する。一方でInstagram、YouTubeは中位クラスにとどまり、「速報性の強さが目立つ球団」という印象が数字にも表れている。

試合中の発信や選手コメント、ユーモアを交えた投稿は根強い支持を集めており、コアファンの結束力は高い。ZOZOマリンスタジアムでの演出やビジュアル面の工夫もあり、写真映えする素材は豊富だ。

Xでは上記の試合関連系、Instagramでは選手のビジュアル、YouTubeでは試合のハイライト、広報のカメラによる選手の日常生活などを公開している。

近年は若手選手の台頭も目立ち、2025年ドラフト会議では大物ルーキー、石垣元気も入団。将来のスター候補として話題を集めることは間違いなく、まだまだ伸びしろを感じさせる。

「固定ファンは多いが、新規層への広がりが今後の課題」、そんな現在地と言えるが、ドラフト効果で数字を伸ばすことが出来るか。

